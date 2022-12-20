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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу не был в Украине на "передовой" – летал над Крымом – расследователи

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Шойгу, вероятно, осмотрел позиции оккупантов в районе Армянска, а не "на передовой", полагают расследователи, геолоцировавшие вид из иллюминатора
Шойгу, вероятно, осмотрел позиции оккупантов в районе Армянска, а не "на передовой", полагают расследователи, геолоцировавшие вид из иллюминатора
Фото: EPA

Министр обороны России Сергей Шойгу, о визите которого "на передовые позиции российских подразделений" в Украине ранее сообщало минобороны РФ, находился в районе Армянска на севере временно оккупированного Крыма. Об этом в Twitter 19 декабря сообщили расследователи-волонтеры проекта GeoConfirmed.

В GeoConfirmed геолоцировали окопы, которые Шойгу осматривает из иллюминатора вертолета, и утверждают, что российский министр летал над временно оккупированными территориями в районе админграницы Херсонской области и АР Крым.

"Они [миноборны РФ на видео] показывают окопы, чтобы доказать, что он [Шойгу] перелетел линию фронта, пока ему объясняют (интересно, что?). А на самом деле он летит в 85 км за линией фронта. Похоже на пропаганду", – сказано в сообщении.

Метка (зеленого цвета), которой в GeoConfirnmed обозначили расположение вертолета Шойгу в момент съемки, находится в районе Армянска.

Минобороны РФ сообщило 18 декабря, что Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне против Украины. В министерстве отметили, что Шойгу облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. "В пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", – говорится в сообщении минобороны.

В ВСУ не смогли подтвердить визит Шойгу в "районы дислокации" российских войск.

Американский Институт исследования войны считает, что поездка Шойгу "на передовую" связана с попытками российского военного руководства представить свою работу эффективной на фоне неудач в Украине.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, оккупация, Армянск, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, вертолет, аннексия, российская пропаганда, волонтеры, курьез, война России против Украины, минобороны РФ, фейк, дезинформация, российские оккупанты, деоккупация
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