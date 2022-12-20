Шойгу не был в Украине на "передовой" – летал над Крымом – расследователи

В GeoConfirmed геолоцировали окопы, которые Шойгу осматривает из иллюминатора вертолета, и утверждают, что российский министр летал над временно оккупированными территориями в районе админграницы Херсонской области и АР Крым.
"Они [миноборны РФ на видео] показывают окопы, чтобы доказать, что он [Шойгу] перелетел линию фронта, пока ему объясняют (интересно, что?). А на самом деле он летит в 85 км за линией фронта. Похоже на пропаганду", – сказано в сообщении.
They show trenches to proof he flew over the front line while they are giving him an explanation (About what?)— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) December 19, 2022
but in reality he is flying 85km behind the front line.
Propaganda it seems.
0:18 = 46.14961, 33.70099 , GeoLocated by our team.
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Метка (зеленого цвета), которой в GeoConfirnmed обозначили расположение вертолета Шойгу в момент съемки, находится в районе Армянска.
Location:— GeoConfirmed (@GeoConfirmed) December 19, 2022
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Минобороны РФ сообщило 18 декабря, что Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне против Украины. В министерстве отметили, что Шойгу облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. "В пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", – говорится в сообщении минобороны.
В ВСУ не смогли подтвердить визит Шойгу в "районы дислокации" российских войск.
Американский Институт исследования войны считает, что поездка Шойгу "на передовую" связана с попытками российского военного руководства представить свою работу эффективной на фоне неудач в Украине.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.