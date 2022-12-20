Шойгу не был в Украине на "передовой" – летал над Крымом – расследователи

Шойгу, вероятно, осмотрел позиции оккупантов в районе Армянска, а не "на передовой", полагают расследователи, геолоцировавшие вид из иллюминатора Фото: EPA

В GeoConfirmed геолоцировали окопы, которые Шойгу осматривает из иллюминатора вертолета, и утверждают, что российский министр летал над временно оккупированными территориями в районе админграницы Херсонской области и АР Крым.

"Они [миноборны РФ на видео] показывают окопы, чтобы доказать, что он [Шойгу] перелетел линию фронта, пока ему объясняют (интересно, что?). А на самом деле он летит в 85 км за линией фронта. Похоже на пропаганду", – сказано в сообщении.

They show trenches to proof he flew over the front line while they are giving him an explanation (About what?)

but in reality he is flying 85km behind the front line.

Propaganda it seems.



0:18 = 46.14961, 33.70099 , GeoLocated by our team.



2/8 pic.twitter.com/PV7QO14nO1 — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) December 19, 2022

Метка (зеленого цвета), которой в GeoConfirnmed обозначили расположение вертолета Шойгу в момент съемки, находится в районе Армянска.

Минобороны РФ сообщило 18 декабря, что Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне против Украины. В министерстве отметили, что Шойгу облетел районы дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений. "В пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях", – говорится в сообщении минобороны.

В ВСУ не смогли подтвердить визит Шойгу в "районы дислокации" российских войск.

Американский Институт исследования войны считает, что поездка Шойгу "на передовую" связана с попытками российского военного руководства представить свою работу эффективной на фоне неудач в Украине.