В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. С прошлой аварии в РФ вертолета этого типа прошло три дня

По ее данным, вертолет врезался в строительный вагончик на посадочной полосе, опрокинулся на бок и полностью сгорел.

Трое членов экипажа успели эвакуироваться до начала пожара. По данным Следственного комитета РФ, один из них пострадал.

Вертолет эксплуатировался коммерческой компанией и перевозил продукты питания и запчасти к технике, проинформировала прокуратура.

16 декабря в российской Бурятии также произошла катастрофа с участием Ми-8. Вертолет упал при посадке в аэропорту Байкал и загорелся. На борту был экипаж из трех человек, они погибли.

Сообщалось, что вертолет предназначался для экспорта в Китай.