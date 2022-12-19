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В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. С прошлой аварии в РФ вертолета этого типа прошло три дня

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Один член экипажа пострадал
Один член экипажа пострадал
Фото: MagadanMedia.ru

Вертолет Ми-8Т сгорел при посадке в Ольском районе Магаданской области России утром 19 декабря. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По ее данным, вертолет врезался в строительный вагончик на посадочной полосе, опрокинулся на бок и полностью сгорел.

Трое членов экипажа успели эвакуироваться до начала пожара. По данным Следственного комитета РФ, один из них пострадал.

Вертолет эксплуатировался коммерческой компанией и перевозил продукты питания и запчасти к технике, проинформировала прокуратура.

16 декабря в российской Бурятии также произошла катастрофа с участием Ми-8. Вертолет упал при посадке в аэропорту Байкал и загорелся. На борту был экипаж из трех человек, они погибли.

Сообщалось, что вертолет предназначался для экспорта в Китай.

    Теги: Россия, пожар, авария, Магадан, вертолет, Дальний Восток, Ми-8
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