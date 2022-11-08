В России упал вертолет Ми-2. Есть погибший

"Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на власти региона.

Агентство при этом не пишет, что вертолет упал, а называет это "аварийной" и "жесткой" посадкой.

Пропагандисты также опубликовали фото упавшего вертолета.

Губернатор региона Сергей Ситников в Telegram сообщил, что вертолет совершал санитарный рейс из Шарьи в Кострому и не долетел несколько километров до аэродрома Сокеркино. Он отметил, что четыре человека – пилоты и фельдшеры – живы, а пациент умер.

"К сожалению, пациент, которого эвакуировали из Шарьи, погиб. Мы не можем сказать причины гибели пациента. Его увозили из Шарьи в тяжелом состоянии инфаркта миокарда", – заявил он.