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В России упал вертолет Ми-2. Есть погибший

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В РФ упал Ми-2
В РФ упал Ми-2
Фото: depositphotos.com

В России 8 ноября разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщило пропагандистское агентство "РИА Новости".

"Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, совершил жесткую посадку в Костромской области, есть пострадавшие", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на власти региона.

Агентство при этом не пишет, что вертолет упал, а называет это "аварийной" и "жесткой" посадкой.

Пропагандисты также опубликовали фото упавшего вертолета.

Губернатор региона Сергей Ситников в Telegram сообщил, что вертолет совершал санитарный рейс из Шарьи в Кострому и не долетел несколько километров до аэродрома Сокеркино. Он отметил, что четыре человека – пилоты и фельдшеры – живы, а пациент умер.

"К сожалению, пациент, которого эвакуировали из Шарьи, погиб. Мы не можем сказать причины гибели пациента. Его увозили из Шарьи в тяжелом состоянии инфаркта миокарда", – заявил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, авария, вертолет, пострадавшие, погибшие
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