В российской Бурятии разбился вертолет Ми-8, трое погибших. Машина предназначалась для экспорта в Китай

По данным агентства, он упал при заходе на посадку в аэропорту Байкал в Бурятии. Все, кто находился внутри, погибли.

"Ми-8 упал при посадке в аэропорту Байкал и загорелся. На борту был экипаж из трех человек", – сказал источник ТАСС, уточнив, что жертвы – весь экипаж, пассажиров на борту не было.

По предварительной информации, в летящем вертолете загорелся двигатель. В региональном правительстве заявили, что вертолет произведен на Улан-Удэнском авиазаводе и официально не передан в эксплуатацию.

В российском МЧС отметили, что машина была сделана на экспорт для поставки заказчику в Китай.

Telegram-канал "Новая Бурятия" опубликовал видео перед паданием вертолета.

"При заходе на посадку он долго висел над землей, потом начал кружиться вокруг своей оси и рухнул", – говорится в сообщении.