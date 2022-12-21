"Детонация длилась более 20 часов". Генштаб ВСУ рассказал об ударах по российским объектам в Украине

В Генштабе ВСУ уточнили информацию об ударах по противнику Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. [...] Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины в то же время поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что был сбит и вражеский беспилотник типа "Форпост", стоимость которого – около $6 млн.

В Генштабе уточнили информацию об ударах по противнику в предыдущие дни.

"Подтверждено огненное поражение 15-го и 16 декабря вражеских складов боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных складах продолжалась более 20 часов", – объяснили в ВСУ.

20 декабря, по их данным, нанесено огневое поражение по оккупантам, скопившимся на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области.

"Там находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО (самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. – "ГОРДОН"), а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Подробная информация по потере техники и личного состава уточняется", – подчеркнули в Генштабе.

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