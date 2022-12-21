За сутки россияне нанесли пять ракетных и 16 авиаударов, продолжают наступать на двух направлениях – Генштаб ВСУ

"Большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск", – сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что на волынском и полесском направлениях ситуация без существенных изменений, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

На северском и слобожанском направлениях противник обстрелял из артиллерии позиции украинских войск в районах 16 населенных пунктов Черниговской и Харьковской областей. Кроме этого, враг задействовал ударный беспилотник и армейскую авиацию.

На купянском и лиманском направлениях от огневого поражения пострадали районы пяти населенных пунктов Харьковской области, включая Купянск, и пяти – Луганской.

"На бахмутском и авдеевском направлениях враг продолжает вести штурмовые действия. Совершил обстрелы из танков и артиллерии позиций ВСУ в районах более 20 населенных пунктов. В частности, Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Дилиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Кроме этого, враг нанес авиаудары в районах Спорного и Белогоровки", – говорится в сообщении.

На новопавловском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям украинских войск возле Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях агрессор продолжает обстреливать из реактивной артиллерии районы населенных пунктов соответствующих областей.