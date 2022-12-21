Оккупанты готовятся к принудительной эвакуации украинцев из Васильевского района Запорожской области – Генштаб ВСУ

"С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевки и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области", – сказано в сообщении.
В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области россияне хотят ввести круглосуточный комендантский час, сообщил Генштаб ВСУ 18 декабря.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.