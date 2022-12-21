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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовятся к принудительной эвакуации украинцев из Васильевского района Запорожской области – Генштаб ВСУ

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Россияне намерены "эвакуировать" жителей Васильевки
Россияне намерены "эвакуировать" жителей Васильевки
Фото: wikipedia.com

Российские оккупанты уже неделю готовятся к принудительному вывозу жителей Украины из населенных пунктов Васильевского района Запорожской области. Об этом сообщает в утренней сводке 21 декабря Генштаб ВСУ.

"С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевки и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области", – сказано в сообщении. 

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В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области россияне хотят ввести круглосуточный комендантский час, сообщил Генштаб ВСУ 18 декабря. 

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, депортация, Запорожская область, эвакуация, Васильевка, война России против Украины, российские оккупанты
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