Оккупанты готовятся к принудительной эвакуации украинцев из Васильевского района Запорожской области – Генштаб ВСУ

"С 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевки и близлежащих населенных пунктов Васильевского района Запорожской области", – сказано в сообщении.

В некоторых населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области россияне хотят ввести круглосуточный комендантский час, сообщил Генштаб ВСУ 18 декабря.