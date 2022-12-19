Россияне под Мелитополем повторяют все то же, что в Херсоне перед отступлением – ОК "Юг"

"В принципе все по тому же сценарию, наверное, он им очень понравился, как было и на правом берегу. Они сначала собирались вокруг Херсона, строили, потом они сообщали, что покидают некоторые населенные пункты, затем готовились к уличным боям, потом рассказывали, что все еще не потеряно и будет снова. Потом начинали выносить из банков и других учреждений то, что считали ценным. В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли. Пусть работают по тому же сценарию, мы по крайней мере знаем, чем это все завершится", – рассказала Гуменюк.

Сейчас российские оккупанты пытаются обустроить линии обороны в более глубоком тылу и хоть как-то отчитаться перед своим руководством, что они что-то сделали, добавила Гуменюк.

Гражданское население плотно работает с сопротивлением, отметила Гуменюк. Они уже имеют позитивный пример правого берега, что время ожидания может быть долгим, но результат всем понравится, кроме оккупантов, заявила она.