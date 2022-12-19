Россияне под Мелитополем повторяют все то же, что в Херсоне перед отступлением – ОК "Юг"

"В принципе все по тому же сценарию, наверное, он им очень понравился, как было и на правом берегу. Они сначала собирались вокруг Херсона, строили, потом они сообщали, что покидают некоторые населенные пункты, затем готовились к уличным боям, потом рассказывали, что все еще не потеряно и будет снова. Потом начинали выносить из банков и других учреждений то, что считали ценным. В принципе все повторяется, они любят наступать на те же грабли. Пусть работают по тому же сценарию, мы по крайней мере знаем, чем это все завершится", – рассказала Гуменюк.
Сейчас российские оккупанты пытаются обустроить линии обороны в более глубоком тылу и хоть как-то отчитаться перед своим руководством, что они что-то сделали, добавила Гуменюк.
Гражданское население плотно работает с сопротивлением, отметила Гуменюк. Они уже имеют позитивный пример правого берега, что время ожидания может быть долгим, но результат всем понравится, кроме оккупантов, заявила она.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.