"Используют детей как живой щит". Мэр Мелитополя сообщил, что россияне разместили военную технику на территории учебных заведений города

В Мелитополе российская техника размещена на территории не менее пяти учебных заведений, отметил Федоров Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 18 декабря в Telegram сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты используют детей как живой щит, – написал он. – В Мелитополе техника захватчиков размещена на территории не менее пяти учебных заведений. А в некоторых населенных пунктах Васильевского района, по данным Генштаба, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав".

При этом, как отметил Федоров, учебный процесс продолжается – "дети посещают учебные заведения".

"В очередной раз уверяемся, для российских захватчиков нет ничего святого", – подчеркнул мэр.

Ранее Федоров проинформировал, что оккупанты расставили в центре Мелитополя "зубы дракона".