"Используют детей как живой щит". Мэр Мелитополя сообщил, что россияне разместили военную технику на территории учебных заведений города

Об этом 18 декабря в Telegram сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
"Рашисты используют детей как живой щит, – написал он. – В Мелитополе техника захватчиков размещена на территории не менее пяти учебных заведений. А в некоторых населенных пунктах Васильевского района, по данным Генштаба, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав".
При этом, как отметил Федоров, учебный процесс продолжается – "дети посещают учебные заведения".
"В очередной раз уверяемся, для российских захватчиков нет ничего святого", – подчеркнул мэр.
Ранее Федоров проинформировал, что оккупанты расставили в центре Мелитополя "зубы дракона".
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.