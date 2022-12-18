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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Используют детей как живой щит". Мэр Мелитополя сообщил, что россияне разместили военную технику на территории учебных заведений города

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В Мелитополе российская техника размещена на территории не менее пяти учебных заведений, отметил Федоров
В Мелитополе российская техника размещена на территории не менее пяти учебных заведений, отметил Федоров
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Российские оккупационные войска используют школы для прикрытия своих подразделений на временно захваченной территории Запорожской области.

Об этом 18 декабря в Telegram сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Рашисты используют детей как живой щит, – написал он. – В Мелитополе техника захватчиков размещена на территории не менее пяти учебных заведений. А в некоторых населенных пунктах Васильевского района, по данным Генштаба, оккупанты в зданиях школ разместили личный состав".

При этом, как отметил Федоров, учебный процесс продолжается – "дети посещают учебные заведения".

"В очередной раз уверяемся, для российских захватчиков нет ничего святого", – подчеркнул мэр.

Ранее Федоров проинформировал, что оккупанты расставили в центре Мелитополя "зубы дракона".

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, дети, школы, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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