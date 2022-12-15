Россияне с нового года хотят запретить обращение гривны в оккупированном Мелитополе – мэр

Об этом 15 декабря в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.
По его словам, после каждой "удачной акции" ВСУ и сил сопротивления оккупанты начинают "очередной виток террора" против населения.
Так, в Мелитополе усилились фильтрационные мероприятия – "проверяют мобильные телефоны, автомобили, горожан забирают "на подвал", рассказал Федоров.
"С 1 января захватчики усилят и экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют это к "федеральному преступлению", – написал городской голова. – Мелитопольцев, которые и так из-за оккупации оказались на грани выживания, заставляют менять гривны на "деревянные" [рубли] по крайне невыгодному курсу. А разницу кладут в карман местные коллаборанты и их московские кураторы".
Федоров отметил, что российские захватчики "чувствуют, что пахнет жареным, и напоследок хотят подзаработать".
"Но им следует помнить, что в черных мешках, в которых большинство поедет домой, карманы не предусмотрены", – резюмировал мэр Мелитополя.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.