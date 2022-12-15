Россияне с нового года хотят запретить обращение гривны в оккупированном Мелитополе – мэр

Мелитопольцев заставляют менять гривны на рубли по крайне невыгодному курсу, отметил Федоров Фото: depositphotos.com

Об этом 15 декабря в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, после каждой "удачной акции" ВСУ и сил сопротивления оккупанты начинают "очередной виток террора" против населения.

Так, в Мелитополе усилились фильтрационные мероприятия – "проверяют мобильные телефоны, автомобили, горожан забирают "на подвал", рассказал Федоров.

"С 1 января захватчики усилят и экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют это к "федеральному преступлению", – написал городской голова. – Мелитопольцев, которые и так из-за оккупации оказались на грани выживания, заставляют менять гривны на "деревянные" [рубли] по крайне невыгодному курсу. А разницу кладут в карман местные коллаборанты и их московские кураторы".

Федоров отметил, что российские захватчики "чувствуют, что пахнет жареным, и напоследок хотят подзаработать".

"Но им следует помнить, что в черных мешках, в которых большинство поедет домой, карманы не предусмотрены", – резюмировал мэр Мелитополя.