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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне с нового года хотят запретить обращение гривны в оккупированном Мелитополе – мэр

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Мелитопольцев заставляют менять гривны на рубли по крайне невыгодному курсу, отметил Федоров
Мелитопольцев заставляют менять гривны на рубли по крайне невыгодному курсу, отметил Федоров
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты с 1 января планируют запретить обращение гривны во временно захваченном Мелитополе Запорожской области.

Об этом 15 декабря в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, после каждой "удачной акции" ВСУ и сил сопротивления оккупанты начинают "очередной виток террора" против населения.

Так, в Мелитополе усилились фильтрационные мероприятия – "проверяют мобильные телефоны, автомобили, горожан забирают "на подвал", рассказал Федоров.

"С 1 января захватчики усилят и экономический террор – запретят обращение гривны и приравняют это к "федеральному преступлению", – написал городской голова. – Мелитопольцев, которые и так из-за оккупации оказались на грани выживания, заставляют менять гривны на "деревянные" [рубли] по крайне невыгодному курсу. А разницу кладут в карман местные коллаборанты и их московские кураторы".

Федоров отметил, что российские захватчики "чувствуют, что пахнет жареным, и напоследок хотят подзаработать".

"Но им следует помнить, что в черных мешках, в которых большинство поедет домой, карманы не предусмотрены", – резюмировал мэр Мелитополя.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.

Теги: Россия, Украина, гривна, оккупация, рубль, Мелитополь, телефоны, Запорожская область, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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