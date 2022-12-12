В Мелитополе взорвали базу аналитиков ФСБ – мэр

За неделю было уничтожено 10 баз оккупантов в Запорожской области Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

"Прежде всего был уничтожен их блокпост, который расположен на расстоянии 20 км от Мелитополя. Но знаковым является населенный пункт Новобогдановка, потому что там есть логистический узел россиян, через который они делают переброску по железной дороге своей техники", – рассказал он.

Также была уничтожена радиолокационная станция, с помощью которой россияне как отслеживали цели своими силами ПВО, так и осуществляли аэронавигацию.

"В-третьих, уничтожены россияне в гостинично-ресторанном комплексе в окрестностях Мелитополя. На базе этого комплекса постоянно проживало подразделение ФСБ, которое отвечало за аналитику и ведение баз данных. На территории данного комплекса также часто бывали осетины", – сообщил мэр.

Федоров подчеркнул, что на всех трех объектах были убиты десятки оккупантов, около 200 россиян госпитализированы.

Кроме того, ВСУ уничтожили еще две базы россиян – в захваченных оккупантами школе в селе Майское и на предприятии в Пологах, добавил мэр Мелитополя в Twitter.

Всего за неделю было уничтожено 10 баз оккупантов в области.