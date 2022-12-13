Под Мелитополем подорвали мост, через который россияне везли технику – мэр

"Это один из стратегически важных мостов после усталости Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления", – написал он.

Федоров опубликовал видео, на котором видно, что водитель едет по мосту, но, видя поврежденное полотно, поворачивает назад.

Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко добавил, что сейчас украинская артиллерия бьет по разным локациям в Запорожской области.