Под Мелитополем подорвали мост, через который россияне везли технику – мэр

"Это один из стратегически важных мостов после усталости Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления", – написал он.
Федоров опубликовал видео, на котором видно, что водитель едет по мосту, но, видя поврежденное полотно, поворачивает назад.
Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко добавил, что сейчас украинская артиллерия бьет по разным локациям в Запорожской области.
После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона ракетами, а также используют для атак иранские дроны-камикадзе. Мелитополь они назначили "областным центром" оккупированной части региона.