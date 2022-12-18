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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне расставили "зубы дракона" в центре временно оккупированного Мелитополя – мэр

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Оккупанты "в лучших традициях" расставляют "зубы дракона" ближе к гражданским, рассказал Федоров
Оккупанты "в лучших традициях" расставляют "зубы дракона" ближе к гражданским, рассказал Федоров
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Российские оккупационные войска расставляют бетонные препятствия во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Об этом 18 декабря в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

"Оккупанты, к чему готовитесь? Уже второй день в самом центре пока оккупированного Мелитополя рашисты расставляют бетонные конусы, – написал городской голова. – Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям".

По словам Федорова, россияне "в лучших традициях" расставляют "зубы дракона" ближе к гражданским – "среди центральных улиц и жилых кварталов".

"Но опыт других деоккупированных городов Украины подсказывает рашистам – их бетонные лего им не помогут. Скорее помешают самим оккупантам бежать быстрее с украинской земли", – подчеркнул мэр Мелитополя.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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