Мэр Мелитополя: Оккупанты лишили людей экстренной медицинской помощи

По его словам, на оккупированных территориях россияне превратили медицинские учреждения в военные госпитали, и сейчас 90% больниц оказывают помощь исключительно раненым оккупантам. После этого они взялись за систему экстренной помощи, пишет мэр.
"Оккупанты громко заявили о вручении 90 авто "скорых" больницам на захваченных территориях. Правда, забыли на камеру указать, что эти авто нужны, в первую очередь чтобы возить своих "300-х" в Крым. А мирным жителям приезда "скорой" теперь приходится ждать по полчаса", – сообщил он.
Также Федоров добавил, что у медиков региона изъяли укомплектованные современные реанимобили, которыми они пользовались, и заменили на машины российского производства.
"Цинизму оккупантов нет предела. Верю: следующую медицинскую реформу на оккупированных территориях проведут ВСУ. И после нее захватчики будут отправлены домой в том же металлоломе, который они завезли на нашу землю", – написал мэр Мелитополя.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.
Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.