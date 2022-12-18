Мэр Мелитополя: Оккупанты лишили людей экстренной медицинской помощи

По его словам, на оккупированных территориях россияне превратили медицинские учреждения в военные госпитали, и сейчас 90% больниц оказывают помощь исключительно раненым оккупантам. После этого они взялись за систему экстренной помощи, пишет мэр.

"Оккупанты громко заявили о вручении 90 авто "скорых" больницам на захваченных территориях. Правда, забыли на камеру указать, что эти авто нужны, в первую очередь чтобы возить своих "300-х" в Крым. А мирным жителям приезда "скорой" теперь приходится ждать по полчаса", – сообщил он.

Также Федоров добавил, что у медиков региона изъяли укомплектованные современные реанимобили, которыми они пользовались, и заменили на машины российского производства.

"Цинизму оккупантов нет предела. Верю: следующую медицинскую реформу на оккупированных территориях проведут ВСУ. И после нее захватчики будут отправлены домой в том же металлоломе, который они завезли на нашу землю", – написал мэр Мелитополя.