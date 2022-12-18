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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Мелитополя: Оккупанты лишили людей экстренной медицинской помощи

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Оккупанты забрали себе современные реанимобили
Оккупанты забрали себе современные реанимобили
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Россияне забрали машины скорой помощи на оккупированных территориях для перевозки своих раненых – об этом заявил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в Telegram 18 декабря.

По его словам, на оккупированных территориях россияне превратили медицинские учреждения в военные госпитали, и сейчас 90% больниц оказывают помощь исключительно раненым оккупантам. После этого они взялись за систему экстренной помощи, пишет мэр.

"Оккупанты громко заявили о вручении 90 авто "скорых" больницам на захваченных территориях. Правда, забыли на камеру указать, что эти авто нужны, в первую очередь чтобы возить своих "300-х" в Крым. А мирным жителям приезда "скорой" теперь приходится ждать по полчаса", – сообщил он.

Также Федоров добавил, что у медиков региона изъяли укомплектованные современные реанимобили, которыми они пользовались, и заменили на машины российского производства.

"Цинизму оккупантов нет предела. Верю: следующую медицинскую реформу на оккупированных территориях проведут ВСУ. И после нее захватчики будут отправлены домой в том же металлоломе, который они завезли на нашу землю", – написал мэр Мелитополя.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.

Теги: Мелитополь, Запорожская область, скорая помощь, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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