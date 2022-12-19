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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ сообщили об увеличении количества оккупантов в населенных пунктах Мелитопольского района

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Оккупанты удерживают Мелитополь с 26 февраля
Оккупанты удерживают Мелитополь с 26 февраля
Фото: ЕРА

В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области фиксируется увеличение количества российских оккупантов. Об этом 19 декабря в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага, – говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание захватчики уделяют проверке мобильных телефонов и смартфонов мирных жителей.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Запорожской области. 26 февраля после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в Мелитополь.

Областной центр россияне захватить не смогли. Они назначили Мелитополь "областным центром" оккупированной части региона.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Мелитополь, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, обыски, российские оккупанты
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