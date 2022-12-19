В Генштабе ВСУ сообщили об увеличении количества оккупантов в населенных пунктах Мелитопольского района

"Увеличилось количество захватчиков в населенных пунктах Мелитопольского района. Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских, перешедших на сторону врага, – говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей. Особое внимание захватчики уделяют проверке мобильных телефонов и смартфонов мирных жителей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)