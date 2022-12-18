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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне три дня не выпускают украинцев с оккупированных территорий – мэр Мелитополя

Оккупанты прикрываются мирными жителями, заявил Федоров
Оккупанты прикрываются мирными жителями, заявил Федоров
Фото: EPA

Оккупанты уже три дня не выпускают людей с захваченных территорий четырех украинских областей, а также усилили фильтрацию на других направлениях. Об этом сообщил мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров в Telegram 18 декабря.

По его словам, с начала недели с захваченных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей по Запорожью оккупанты выпустили всего 174 человека, а с 15 декабря – ни одного.

Также усилилась фильтрация и на альтернативных путях эвакуации, сообщил Федоров. Раньше можно было выехать из оккупации через Донецкую область или Крым в сторону Грузии или Эстонии и Латвии. В последние дни значительно увеличилось количество случаев, когда на границе России и европейских стран россияне разворачивают авто украинцев назад.

"Очередной пример террора оккупантов в действии: они настолько боятся наступления Вооруженных сил Украины, что держат всех гражданских в заложниках в качестве "живого щита", – заявил Федоров.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Постепенное продвижение ВСУ продолжается.

Теги: Луганская область, Донецкая область, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, эвакуация, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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