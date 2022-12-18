Россияне три дня не выпускают украинцев с оккупированных территорий – мэр Мелитополя

По его словам, с начала недели с захваченных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей по Запорожью оккупанты выпустили всего 174 человека, а с 15 декабря – ни одного.

Также усилилась фильтрация и на альтернативных путях эвакуации, сообщил Федоров. Раньше можно было выехать из оккупации через Донецкую область или Крым в сторону Грузии или Эстонии и Латвии. В последние дни значительно увеличилось количество случаев, когда на границе России и европейских стран россияне разворачивают авто украинцев назад.

"Очередной пример террора оккупантов в действии: они настолько боятся наступления Вооруженных сил Украины, что держат всех гражданских в заложниках в качестве "живого щита", – заявил Федоров.