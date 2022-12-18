В Железном Порту взорвались два отеля с россиянами

По словам Цаплиенко, первый взрыв случился на вилле "Немо", где был размещен руководящий состав российских подразделений.

Позже Братчук также сообщил о взрыве в отеле, где находились сотрудники ФСБ. Цаплиенко говорит, что речь об отеле "Солемар".

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ российские оккупанты бежали из Херсона и правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так враг хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.