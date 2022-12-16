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ГБР задержало четырех сотрудников херсонской колонии, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами

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Херсон был оккупирован российскими войсками девять месяцев
Херсон был оккупирован российскими войсками девять месяцев
Фото: EPA

Государственное бюро расследований Украины во время стабилизационных мероприятий в Херсоне задержало четырех работников Северной исправительной колонии №90, которых подозревают в сотрудничестве с россиянами во время оккупации города. Об этом пресс-служба ГБР сообщила в Telegram.

По данным следствия, после захвата Херсона российскими войсками работники колонии согласились работать в незаконно созданной исправительной колонии.

"Подозреваемые выполняли все указания захватчиков и помогали им бросать за решетку украинцев, не согласных с российской оккупацией", – заявили в ГБР.

Задержанных подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По ходатайству прокуратуры суд заключил под стражу двух подозреваемых.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения другим [задержанным]. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются сообщники и другие лица, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности", – заключили в бюро.

Контекст:

Херсон был оккупирован российскими военными с начала марта до ноября 2022 года.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявляли, что оккупанты в октябре освободили большинство заключенных из колонии №90 для участия в войне против Украины.

Теги: Херсон, оккупация, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ГБР, коллаборационизм
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