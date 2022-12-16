ГБР задержало четырех сотрудников херсонской колонии, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами

Херсон был оккупирован российскими войсками девять месяцев Фото: EPA

По данным следствия, после захвата Херсона российскими войсками работники колонии согласились работать в незаконно созданной исправительной колонии.

"Подозреваемые выполняли все указания захватчиков и помогали им бросать за решетку украинцев, не согласных с российской оккупацией", – заявили в ГБР.

Задержанных подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

По ходатайству прокуратуры суд заключил под стражу двух подозреваемых.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения другим [задержанным]. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются сообщники и другие лица, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности", – заключили в бюро.