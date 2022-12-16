ГБР задержало четырех сотрудников херсонской колонии, подозреваемых в сотрудничестве с оккупантами

По данным следствия, после захвата Херсона российскими войсками работники колонии согласились работать в незаконно созданной исправительной колонии.
"Подозреваемые выполняли все указания захватчиков и помогали им бросать за решетку украинцев, не согласных с российской оккупацией", – заявили в ГБР.
Задержанных подозревают в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
По ходатайству прокуратуры суд заключил под стражу двух подозреваемых.
"Решается вопрос об избрании меры пресечения другим [задержанным]. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются сообщники и другие лица, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности", – заключили в бюро.
Херсон был оккупирован российскими военными с начала марта до ноября 2022 года.
В Генштабе Вооруженных сил Украины заявляли, что оккупанты в октябре освободили большинство заключенных из колонии №90 для участия в войне против Украины.