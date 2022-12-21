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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили атаки оккупантов возле 25 населенных пунктов, нанесли ракетные и авиаудары по врагу – Генштаб ВСУ

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Украинские военные за сутки отбивали атаки оккупантов в трех областях
Украинские военные за сутки отбивали атаки оккупантов в трех областях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 21 декабря.

По данным Генштаба, враг продолжает вести штурмовые действия на бахмутском и авдеевском направлениях.

Среди населенных пунктов, возле которых шли бои – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской; Верхнекаменское, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

В Генштабе отметили, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, три пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

"Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, в районе Васильевки. Уничтожены восемь единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется", – добавили в сводке. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02TMuETDGtqAmWbPWCGmanwyk9Nc43Rq4niEiMAcn6MSpoUWTxUuVJ81c2N4Z8Q5UBl

Контекст:

Полномасштабная война в Украине продолжается уже более 300 дней.

Атаки оккупантов на бахмутском и авдеевском направлениях идут регулярно последние месяцы.

В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.

20 декабря Зеленский приезжал в Бахмут, где встречался с украинскими военными.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, Марьинка, артиллерия, Пески, Водяное, авиаудар, Невельское, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское
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