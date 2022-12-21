Украинские военные отбили атаки оккупантов возле 25 населенных пунктов, нанесли ракетные и авиаудары по врагу – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, враг продолжает вести штурмовые действия на бахмутском и авдеевском направлениях.
Среди населенных пунктов, возле которых шли бои – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской; Верхнекаменское, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.
В Генштабе отметили, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, три пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
"Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, в районе Васильевки. Уничтожены восемь единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется", – добавили в сводке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже более 300 дней.
Атаки оккупантов на бахмутском и авдеевском направлениях идут регулярно последние месяцы.
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.
20 декабря Зеленский приезжал в Бахмут, где встречался с украинскими военными.