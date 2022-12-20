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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты заминировали мосты, трассы и лесополосы – Гайдай

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Оккупанты активно минируют Луганскую область
Оккупанты активно минируют Луганскую область
Фото: depositphotos.com

Российские захватчики заминировали большие мосты, трассы и все лесополосы в Луганской области, что значительно усложняет продвижение вперед ВСУ. Об этом в эфире "24 канала" рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, видео опубликовано в его Telegram.

"Большинство оборонных работ проводится в районе Старобельска, потому что все, что идет по линии фронта, они [российские захватчики] подорвали, в частности небольшие мосты, заминировали большие мосты, трассы, все лесополосы полностью перекопаны – они заминированы или там вырыты своеобразные норы, в которых они прячутся", – сказал Гайдай.

По его словам, все эти укрепленные участки достаточно сложно пройти, поэтому в Луганской области каждый метр украинским силам обороны дается очень тяжело, но все равно они понемногу продвигаются вперед.

Глава ОВА добавил, что российские военные заминировали территорию Луганской области вручную и дистанционно. В частности, они используют современные пластиковые мины, на которые не реагирует металлоискатель.

Гайдай также рассказал, что российские командиры бросают вперед свои подразделения, даже если впереди минное поле, после чего по нему уже могут идти следующие подразделения. А ВСУ так поступать не могут, ибо для них важен каждый солдат.

Он отмечает, что россияне пытаются совершать небольшие контрнаступления, но все они неудачные. В частности, военные РФ проходили со стороны Дибровы и Стельмаховки. Кроме того, они постоянно обстреливают из тяжелой артиллерии деоккупированные села – Макеевку и Невское. Гайдай добавил, что украинские силы обороны закрепились в направлении Белогоровки, хотя там продолжаются круглосуточные обстрелы.

Гайдай прогнозирует, что из-за низкой температуры, вследствие которой промерзла земля, в ближайшее время в регионе активизируются боевые действия.

Контекст:

В 2014 году оккупанты захватили часть Луганской области. После начала полномасштабного вторжения в Украину россияне взяли под контроль почти всю область. Последний крупный город региона (Лисичанск) ВСУ покинули 3 июля.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 14 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, военные, Старобельск, вторжение, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, мины, российские военные, Белогоровка, россияне
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