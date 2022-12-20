В Луганской области оккупанты заминировали мосты, трассы и лесополосы – Гайдай

"Большинство оборонных работ проводится в районе Старобельска, потому что все, что идет по линии фронта, они [российские захватчики] подорвали, в частности небольшие мосты, заминировали большие мосты, трассы, все лесополосы полностью перекопаны – они заминированы или там вырыты своеобразные норы, в которых они прячутся", – сказал Гайдай.

По его словам, все эти укрепленные участки достаточно сложно пройти, поэтому в Луганской области каждый метр украинским силам обороны дается очень тяжело, но все равно они понемногу продвигаются вперед.

Глава ОВА добавил, что российские военные заминировали территорию Луганской области вручную и дистанционно. В частности, они используют современные пластиковые мины, на которые не реагирует металлоискатель.

Гайдай также рассказал, что российские командиры бросают вперед свои подразделения, даже если впереди минное поле, после чего по нему уже могут идти следующие подразделения. А ВСУ так поступать не могут, ибо для них важен каждый солдат.

Он отмечает, что россияне пытаются совершать небольшие контрнаступления, но все они неудачные. В частности, военные РФ проходили со стороны Дибровы и Стельмаховки. Кроме того, они постоянно обстреливают из тяжелой артиллерии деоккупированные села – Макеевку и Невское. Гайдай добавил, что украинские силы обороны закрепились в направлении Белогоровки, хотя там продолжаются круглосуточные обстрелы.

Гайдай прогнозирует, что из-за низкой температуры, вследствие которой промерзла земля, в ближайшее время в регионе активизируются боевые действия.