СБУ заявила об идентификации коллаборантов, которые проводят массовые репрессии в Луганской области

Среди них – руководитель так называемого "Лисичанского городского отдела министерства внутренних дел "ЛНР". Он выполняет задачи Москвы относительно навязывания оккупационного режима и подавления движения сопротивления на востоке Украины, для чего организует массовые репрессии и незаконные задержания граждан, говорится в сообщении.

В СБУ заявляют, что пострадавшим применяется психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы факты похищения людей и грабежа их имущества.

По данным следствия, коллаборантом является местный житель, который еще в 2014 году присоединился к террористической организации "ЛНР", его назначили "заместителем начальника горотдела МВД" во временно захваченной Кадиевке. В сентябре этого года злоумышленник добровольно согласился возглавить оккупационный орган в Лисичанске, сообщает СБУ.

Также идентифицированы еще три коллаборанта, которые вступили в так называемые "райотделы МВД "ЛНР" в Старобельском и Сватовском районах. По данным СБУ, новый "оперуполномоченный" и "участковые инспекторы" псевдорганов занимаются запугиванием граждан и разграблением их домов под видом незаконных обысков.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четверым о подозрении в коллаборационной деятельности. Установлены адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень "связей" коллаборантов. Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины, говорится в сообщении.