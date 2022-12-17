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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обеспечивал оккупантов едой и транспортом. СБУ задержала коллаборанта в освобожденной части Николаевской области

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После отступления оккупантов мужчина пытался скрыться
После отступления оккупантов мужчина пытался скрыться
Фото: Служба безпеки України / Telegram

В Николаевской области задержан местный житель, подозреваемый в сотрудничестве с российской армией. Об этом Служба безопасности Украины 17 декабря сообщила в Telegram.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. 

9 декабря Ким сообщил, что на Кинбурнской косе не осталось гражданского населения, только российские военные. 

Теги: СБУ, Николаевская область, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
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