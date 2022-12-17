Обеспечивал оккупантов едой и транспортом. СБУ задержала коллаборанта в освобожденной части Николаевской области

По данным следствия, во время оккупации Шевченковской территориальной общины он добровольно занял пост старосты в двух населенных пунктах и выступал посредником между россиянами и местными жителями.

Находясь на "должности", он помогал укреплять позиций врага, для чего передавал похищенное имущество земляков на нужды армии РФ на этом участке фронта, считают правоохранители.

"Установлено, что он лично передавал транспортные запчасти захватчикам для обустройства казарм и ремонта военной техники России. Кроме этого, организовал поставки питьевой воды и продуктов питания в пункты временной дислокации вражеских войск", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что после освобождения района мужчина пытался "залечь на дно", но был задержан.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.