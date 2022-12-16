СБУ сообщила о подозрении двум "министрам ДНР", их обвиняют в организации депортации украинских детей-сирот в РФ

Об этом 16 декабря в Telegram сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что двое "чиновников" – граждан РФ входят в ближайшее окружение главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

"Именно они причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в Россию под видом поездок в детские лагеря, – говорится в сообщении. – Также руководитель оккупационного "минздрава" занимался переформатированием медицинской отрасли региона под нужды страны-агрессора. Установлено, что по его указанию переустраивают местные больницы в военные госпитали для приема раненых оккупантов".

В то же время глава "минфина ДНР" занимается "вопросами переустройства промышленных мощностей региона для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок РФ", указали в спецслужбе Украины.

Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

"В настоящее время злоумышленники находятся на временно оккупированной территории востока Украины. Однако СБУ установила места их пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности", – сказано в сообщении.