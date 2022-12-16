СБУ сообщила о подозрении двум "министрам ДНР", их обвиняют в организации депортации украинских детей-сирот в РФ

Об этом 16 декабря в Telegram сообщил пресс-центр СБУ.
Отмечается, что двое "чиновников" – граждан РФ входят в ближайшее окружение главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
"Именно они причастны к организации принудительного вывоза украинских детей-сирот из временно захваченных районов Донбасса в Россию под видом поездок в детские лагеря, – говорится в сообщении. – Также руководитель оккупационного "минздрава" занимался переформатированием медицинской отрасли региона под нужды страны-агрессора. Установлено, что по его указанию переустраивают местные больницы в военные госпитали для приема раненых оккупантов".
В то же время глава "минфина ДНР" занимается "вопросами переустройства промышленных мощностей региона для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок РФ", указали в спецслужбе Украины.
Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
"В настоящее время злоумышленники находятся на временно оккупированной территории востока Украины. Однако СБУ установила места их пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности", – сказано в сообщении.
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.
Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.
Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8600 вывезли принудительно, сообщил 14 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец.