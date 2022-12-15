СБУ задержала жительницу Харьковской области, которая возглавляла оккупационную администрацию Изюмского района

"Среди прочего она собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию. Полученные персональные сведения граждан враг использовал для фальсификации "результатов" фейкового плебисцита. После освобождения Харьковской области коллаборантка пыталась скрываться на территории Изюмского района, но сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее и задержали", – говорится в сообщении.
По данным следствия, после захвата части региона фигурантка поддержала захватчиков и добровольно вступила в оккупационную администрацию. Также она активно подыскивала "единомышленников", которых пыталась привлечь к сотрудничеству с агрессором. За это предлагала "должности", российские зарплаты и лояльность со стороны российских захватчиков.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
По данным горсовета, более 80% инфраструктуры Изюма уничтожено.