СБУ задержала жительницу Харьковской области, которая возглавляла оккупационную администрацию Изюмского района

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по статье о коллаборационной деятельности Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Среди прочего она собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию. Полученные персональные сведения граждан враг использовал для фальсификации "результатов" фейкового плебисцита. После освобождения Харьковской области коллаборантка пыталась скрываться на территории Изюмского района, но сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее и задержали", – говорится в сообщении.

По данным следствия, после захвата части региона фигурантка поддержала захватчиков и добровольно вступила в оккупационную администрацию. Также она активно подыскивала "единомышленников", которых пыталась привлечь к сотрудничеству с агрессором. За это предлагала "должности", российские зарплаты и лояльность со стороны российских захватчиков.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.