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СБУ задержала жительницу Харьковской области, которая возглавляла оккупационную администрацию Изюмского района

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Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по статье о коллаборационной деятельности
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по статье о коллаборационной деятельности
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области задержала местную жительницу, которая возглавляла созданный оккупантами "Савинский территориальный отдел Изюмской военно-гражданской администрации". Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

"Среди прочего она собирала паспортные данные местных жителей и передавала их в оккупационную администрацию. Полученные персональные сведения граждан враг использовал для фальсификации "результатов" фейкового плебисцита. После освобождения Харьковской области коллаборантка пыталась скрываться на территории Изюмского района, но сотрудники СБУ своевременно разоблачили ее и задержали", – говорится в сообщении.

По данным следствия, после захвата части региона фигурантка поддержала захватчиков и добровольно вступила в оккупационную администрацию. Также она активно подыскивала "единомышленников", которых пыталась привлечь к сотрудничеству с агрессором. За это предлагала "должности", российские зарплаты и лояльность со стороны российских захватчиков.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

По данным горсовета, более 80% инфраструктуры Изюма уничтожено.

Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, Изюм, Харьковская область, ВСУ, подозрение, деоккупация
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