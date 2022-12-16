Суд приговорил к 12,5 года тюрьмы мужчину, который пытался выяснить позиции HIMARS – СБУ

"Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ на донецком направлении. Прежде всего, он пытался выявить возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS. Кроме того, передавал оккупантам точные координаты объектов критической инфраструктуры региона", – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что по наводке осужденного оккупанты ударили по водозаборной системе в городе Селидово. Мужчина был задержан в августе.

"По данным следствия, коллаборантом оказался местный житель, который после начала полномасштабного вторжения поддерживал связь с оккупантами и стремился помогать в войне против Украины. Собранную информацию он передавал через связного. Им был участник подконтрольной России террористической организации "народная милиция ДНР". Передачу координат осуществлял через запрещенные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" в виде фотоматериалов с пометками объектов на электронных картах", – отметили в пресс-центре.

Во время обыска у мужчины правоохранители обнаружили компьютерную технику; флеш-накопители и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Суд признал его виновным по ч. 7 ст. 111-1 и ч. 2 ст. 28 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и приговорил к 12,5 года лишения свободы.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube



