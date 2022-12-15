15 боевиков "ЛДНР" получили по 15 лет тюрьмы

Суд вынес приговоры боевикам, которые воевали за РФ и вывозили украинское зерно Фото: pixabay.com

Киберспециалисты Службы безопасности собрали доказательства вины 15 участников террористических группировок "ЛДНР", штурмовавших украинские города на юге и востоке страны. После 24 февраля мужчины, проживавшие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, добровольно вошли в состав российских группировок, говорится в сообщении. Среди них были снайперы и гранатометчики.

Следствие установило, что в рядах подразделений второго армейского корпуса Южного военного округа с РФ они участвовали в боевых действиях против сил обороны Украины на херсонском, запорожском, харьковском и донецком направлениях.

Также они по указанию Кремля разграбили местные элеваторы и помогали незаконному вывозу украинского зерна из временно захваченных причерноморских районов Украины в Россию.

Боевики попали в плен к украинским защитникам во время контрнаступления на южном и восточном фронтах. На основании собранных доказательств суд признал их виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности. По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде 15 лет заключения.