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ВОЙНА В УКРАИНЕ

15 боевиков "ЛДНР" получили по 15 лет тюрьмы

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Суд вынес приговоры боевикам, которые воевали за РФ и вывозили украинское зерно
Суд вынес приговоры боевикам, которые воевали за РФ и вывозили украинское зерно
Фото: pixabay.com

Суд приговорил к 15 годам заключения 15 боевиков, которые вместе с россиянами разграбили элеваторы в Херсонской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины сообщает в Telegram 15 декабря.

Киберспециалисты Службы безопасности собрали доказательства вины 15 участников террористических группировок "ЛДНР", штурмовавших украинские города на юге и востоке страны. После 24 февраля мужчины, проживавшие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, добровольно вошли в состав российских группировок, говорится в сообщении. Среди них были снайперы и гранатометчики.

Следствие установило, что в рядах подразделений второго армейского корпуса Южного военного округа с РФ они участвовали в боевых действиях против сил обороны Украины на херсонском, запорожском, харьковском и донецком направлениях.

Также они по указанию Кремля разграбили местные элеваторы и помогали незаконному вывозу украинского зерна из временно захваченных причерноморских районов Украины в Россию.

Боевики попали в плен к украинским защитникам во время контрнаступления на южном и восточном фронтах. На основании собранных доказательств суд признал их виновными в государственной измене и коллаборационной деятельности. По материалам СБУ суд назначил им наказание в виде 15 лет заключения.

Теги: СБУ, Херсонская область, боевики, приговор, война России против Украины, ЛДНР, суд
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