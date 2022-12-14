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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ во время обысков у представителей запрещенных Компартии и партии "Русь единая" нашла оружие, георгиевские ленты и российские флаги

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СБУ направила изъятые материалы на экспертизу
СБУ направила изъятые материалы на экспертизу
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины провела обыски в офисах и жилищах представителей запрещенных Коммунистической партии Украины и партии "Русь единая". Об этом сообщил пресс-центр СБУ 14 декабря.

Обыски прошли в рамках контрдиверсионных мер в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Правоохранители обнаружили оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора. Кроме того, обнаружены склады с прокремлевской литературой, агитационными открытками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов.

"В них рашисты призывают к поддержке оккупационных группировок России и предоставляют "рекомендации" по насильственному захвату власти в Украине. По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Коммунистическая партия была создана в 1993 году. Ее лидером был Петр Симоненко. С 2015 года КПУ была отстранена от избирательного процесса окружным административным судом Киева, но как партия существовала.

14 мая Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Документом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд.

С 8 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете более 10 партий, среди которых – Оппозиционный блок, "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши"Блок Владимира СальдоСоциалистическая партия УкраиныПартия Шария, "Левая оппозиция", Союз левых сил"Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Русь единая", ранее называвшаяся Партией политики Путина.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, СССР, КПУ, коммунизм, война России против Украины, обыски
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