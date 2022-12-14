СБУ во время обысков у представителей запрещенных Компартии и партии "Русь единая" нашла оружие, георгиевские ленты и российские флаги

Обыски прошли в рамках контрдиверсионных мер в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Правоохранители обнаружили оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора. Кроме того, обнаружены склады с прокремлевской литературой, агитационными открытками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов.
"В них рашисты призывают к поддержке оккупационных группировок России и предоставляют "рекомендации" по насильственному захвату власти в Украине. По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровской области", – говорится в сообщении.
Изъятые материалы направлены на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Коммунистическая партия была создана в 1993 году. Ее лидером был Петр Симоненко. С 2015 года КПУ была отстранена от избирательного процесса окружным административным судом Киева, но как партия существовала.
14 мая Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности пророссийских партий в Украине. Документом расширяется список оснований для запрета политической партии через суд.
С 8 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете более 10 партий, среди которых – Оппозиционный блок, "Социалисты", "Справедливость и развитие", "Держава", "Наши", Блок Владимира Сальдо, Социалистическая партия Украины, Партия Шария, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Русь единая", ранее называвшаяся Партией политики Путина.