СБУ во время обысков у представителей запрещенных Компартии и партии "Русь единая" нашла оружие, георгиевские ленты и российские флаги

Обыски прошли в рамках контрдиверсионных мер в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Правоохранители обнаружили оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора. Кроме того, обнаружены склады с прокремлевской литературой, агитационными открытками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов.

"В них рашисты призывают к поддержке оккупационных группировок России и предоставляют "рекомендации" по насильственному захвату власти в Украине. По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.