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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Владельца компании-перевозчика в Херсоне подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами – СБУ

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Задержаному объявили о подозрении, суд его арестовал
Задержаному объявили о подозрении, суд его арестовал
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала владельца компании-перевозчика в Херсоне, который, по данным следствия, сотрудничал с российскими оккупантами. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 14 декабря.

Злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, принимавший участие в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата украинского города. Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов из временно оккупированного Крыма. К этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, находившихся в автопарке предприятия", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после освобождения Херсона мужчина пытался бежать в Молдову. Его задержали при попытке пересечения границы.

"По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности, в страны ЕС. В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и перестроил собственный бизнес в пользу страны-агрессора. Для этого "перерегистрировал" компанию в оккупационной администрации и открыл банковские счета в России. В обмен на сотрудничество враг обещал ему беспрепятственное управление автопредприятием и свободное передвижение по временно захваченным регионам Украины", – сообщили в пресс-центре.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору). Он арестован.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Херсон, оккупация, Херсонская область, война России против Украины
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