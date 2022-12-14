Владельца компании-перевозчика в Херсоне подозревают в сотрудничестве с российскими оккупантами – СБУ

Злоумышленником оказался владелец местной компании-автоперевозчика, принимавший участие в транспортировке российских оккупационных группировок во время захвата украинского города. Именно его автобусы массово переправляли в регион личный состав рашистов из временно оккупированного Крыма. К этому было привлечено более 50 единиц пассажирского транспорта, находившихся в автопарке предприятия", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после освобождения Херсона мужчина пытался бежать в Молдову. Его задержали при попытке пересечения границы.

"По данным следствия, фигурантом является руководитель одной из крупных транспортных компаний, которая занимается пассажирскими перевозками, в частности, в страны ЕС. В начале полномасштабного вторжения он поддержал захватчиков и перестроил собственный бизнес в пользу страны-агрессора. Для этого "перерегистрировал" компанию в оккупационной администрации и открыл банковские счета в России. В обмен на сотрудничество враг обещал ему беспрепятственное управление автопредприятием и свободное передвижение по временно захваченным регионам Украины", – сообщили в пресс-центре.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору). Он арестован.