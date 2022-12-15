"Мобиков отгружаем пакетами". СБУ опубликовала перехват разговора оккупанта в Луганской области

"Офицер говорит: "Надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами забрасывали. Вернулись, а его и нет них...я. Он уже у...бал на полкилометра назад", – рассказал он.
Он говорит, что его подразделение обречено, но никто их не собирается отводить – командование сказало: "Стоять до последнего", совершенно не учитывая потери.
"Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день", – рассказал оккупант.
При этом, по его словам, некоторые погибают от рук самих россиян из-за их некомпетентности.
"Неправильную они корректировку ввели. Все поразъ...бали у нас, наши же", – сказал он.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона – Лисичанск – ВСУ покинули 3 июля.
По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.