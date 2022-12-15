"Мобиков отгружаем пакетами". СБУ опубликовала перехват разговора оккупанта в Луганской области

"Офицер говорит: "Надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами забрасывали. Вернулись, а его и нет них...я. Он уже у...бал на полкилометра назад", – рассказал он.

Он говорит, что его подразделение обречено, но никто их не собирается отводить – командование сказало: "Стоять до последнего", совершенно не учитывая потери.

"Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день", – рассказал оккупант.

При этом, по его словам, некоторые погибают от рук самих россиян из-за их некомпетентности.

"Неправильную они корректировку ввели. Все поразъ...бали у нас, наши же", – сказал он.