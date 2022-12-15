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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мобиков отгружаем пакетами". СБУ опубликовала перехват разговора оккупанта в Луганской области

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Российский оккупант рассказал о больших потерях
Российский оккупант рассказал о больших потерях
Фото: EPA

В боях в районе Кременной в Луганской области оккупанты теряют много людей и не надеются вернуться домой живыми. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор воюющего там оккупанта, перехват которого опубликовала Служба безопасности Украины в Telegram 15 декабря.

"Офицер говорит: "Надо элеватор брать". А как его брать, когда три пулемета? А он: "Команда была брать". 17 человек положили мобилизованных… Только встали с поля. Пока мы их обратно тащили, нас минометами забрасывали. Вернулись, а его и нет них...я. Он уже у...бал на полкилометра назад", – рассказал он.

Он говорит, что его подразделение обречено, но никто их не собирается отводить – командование сказало: "Стоять до последнего", совершенно не учитывая потери.

"Мобиков отгружаем пакетами. Пакетами… Ты представляешь? Не по одному человеку. 17 человек в день", – рассказал оккупант.

При этом, по его словам, некоторые погибают от рук самих россиян из-за их некомпетентности.

"Неправильную они корректировку ввели. Все поразъ...бали у нас, наши же", – сказал он.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона – Лисичанск – ВСУ покинули 3 июля.

По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.

Теги: СБУ, Луганская область, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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