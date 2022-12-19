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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который налаживает подачу воды к военным базам РФ в Крыму

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Злоумышленником является бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра
Злоумышленником является бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра
Фото: Служба безпеки України / Facebook

СБУ установила личность "чиновника" оккупационной администрации в захваченной части Херсонской области, который помогает российским оккупантам восстановить подачу пресной воды в Крым. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленником является бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

По данным СБУ, он после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и согласился возглавить созданное оккупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области".

На этой "должности" он выполняет указания Кремля по налаживанию бесперебойного водоснабжения военных баз РФ на территории украинского полуострова.

Для этого коллаборант подписал "поручение" о незаконном присоединении в состав оккупационного органа подразделений Северо-Крымского канала.

Через эту гидротехническую артерию он пытается обеспечить подачу днепровской воды к местам временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части юга Украины.

СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленник находится на временно оккупированной территории Херсонской области. В СБУ отметили, что знают о месте его пребывания и проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности за преступления против Украины.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02RxRt1YxpbCeueGrvb5Ey1ixiPCk8KvunyLickn53uNdr8BCNdA95g9qvuhA4BJ8Wl

Контекст:

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Северо-Крымский канал российские оккупанты захватили в первый день масштабного вторжения в Украину, 24 февраля 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, Крым, Херсон, оккупация, водоснабжение, вода, Северо-Крымский канал, чиновники, подозрение, сотрудничество, российские оккупанты
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