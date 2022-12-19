СБУ разоблачила чиновника-коллаборанта, который налаживает подачу воды к военным базам РФ в Крыму

Злоумышленником является бывший руководитель Бассейнового управления водных ресурсов нижнего Днепра, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

По данным СБУ, он после захвата региона добровольно пошел на сотрудничество с россиянами и согласился возглавить созданное оккупантами "государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области".

На этой "должности" он выполняет указания Кремля по налаживанию бесперебойного водоснабжения военных баз РФ на территории украинского полуострова.

Для этого коллаборант подписал "поручение" о незаконном присоединении в состав оккупационного органа подразделений Северо-Крымского канала.

Через эту гидротехническую артерию он пытается обеспечить подачу днепровской воды к местам временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части юга Украины.

СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас злоумышленник находится на временно оккупированной территории Херсонской области. В СБУ отметили, что знают о месте его пребывания и проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности за преступления против Украины.