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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Одесской области украинку, подозреваемую в сборе средств для российских оккупантов

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Жительница Одесской области собирала деньги на помощь российским войскам
Жительница Одесской области собирала деньги на помощь российским войскам
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одесской области женщину, подозреваемую в организации сбора денег на нужды российских оккупационных группировок. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, женщина собирала деньги для российских батальонно-тактических групп, которые находятся в захваченных районах Мариуполя и Херсонской области.

Для сбора средств женщина размещала соответствующие посты в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. В этих сообщениях она призвала поддержать оккупантов и помочь им с материально-техническим обеспечением.

Она предлагала перечислить деньги на банковскую картху своего родственника, находящегося в местах временной дислокации военных группировок России.

По данным следствия, фигуранткой является жительница Одесской области, которая поддерживала вооруженную агрессию против Украины. Свои прокремлевские взгляды она активно распространяла через российские соцсети, а также в общении с окружающими.

Установлено, что ее родственники уже с 2016 года находятся в составе террористической организации "ДНР" и активно участвуют в боевых действиях против украинских войск. В начале полномасштабного вторжения боевики вошли в состав оккупационных группировок Южного военного округа РФ. Именно через них она пыталась наладить бесперебойный канал финансирования россиян.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил ее под арест.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СБУ, Украина, Одесса, Херсон, военные, Мариуполь, агрессия, террористы, боевики, контрразведка, вторжение, ДНР, деньги, батальоны, женщины, подозрение, войска
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