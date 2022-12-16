"Мог быть серьезный крах российского фронта". Сырский рассказал, почему оккупантам удалось удержать позиции в Луганской области

Он подчеркнул, что если бы у него было больше резервов, то наступление ВСУ в северной части Луганской области, скорее всего, привело бы к "серьезному краху российского фронта" в районе Сватово и Кременной.
Однако, по его словам, подразделения украинских войск были заняты боями возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, что позволило противнику остановить наступление, используя тысячи мобилизованных солдат.
"Вам всегда не хватает войск. Мы практически все время вели эту войну резервами", – пояснил Сырский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.
В последние дни Генеральный штаб Вооруженных сил регулярно сообщает о попаданиях по объектам врага на оккупированной им территории Луганской области.