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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мог быть серьезный крах российского фронта". Сырский рассказал, почему оккупантам удалось удержать позиции в Луганской области

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Сырский: Мы практически все время вели эту войну резервами
Сырский: Мы практически все время вели эту войну резервами
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российским оккупантам удалось удержать позиции в Луганской области, поскольку командование Вооруженных сил Украины не имело возможности перебросить на это направление достаточное количество войск. Об этом в опубликованном 15 декабря The Economist заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он подчеркнул, что если бы у него было больше резервов, то наступление ВСУ в северной части Луганской области, скорее всего, привело бы к "серьезному краху российского фронта" в районе Сватово и Кременной.

Однако, по его словам, подразделения украинских войск были заняты боями возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, что позволило противнику остановить наступление, используя тысячи мобилизованных солдат.

"Вам всегда не хватает войск. Мы практически все время вели эту войну резервами", – пояснил Сырский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.

В последние дни Генеральный штаб Вооруженных сил регулярно сообщает о попаданиях по объектам врага на оккупированной им территории Луганской области.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Сватово, наступление, война России против Украины, Кременная, Александр Сырский, контрнаступление
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