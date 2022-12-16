"Мог быть серьезный крах российского фронта". Сырский рассказал, почему оккупантам удалось удержать позиции в Луганской области

Сырский: Мы практически все время вели эту войну резервами Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Он подчеркнул, что если бы у него было больше резервов, то наступление ВСУ в северной части Луганской области, скорее всего, привело бы к "серьезному краху российского фронта" в районе Сватово и Кременной.

Однако, по его словам, подразделения украинских войск были заняты боями возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, что позволило противнику остановить наступление, используя тысячи мобилизованных солдат.

"Вам всегда не хватает войск. Мы практически все время вели эту войну резервами", – пояснил Сырский.

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