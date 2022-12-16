В Ирмино Луганской области взорван склад с боеприпасами оккупантов – журналист

"Ирмино. Луганская область. ВСУ высадили в воздух вражеский склад БК", – написал он.
На видео, которое опубликовал журналист, попал момент сильного взрыва.
"Судя по мощной детонации, на этот раз ВСУ попали в очень убедительный склад оккупантов", – прокомментировал Цаплиенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В последние дни Генеральный штаб Вооруженных сил регулярно сообщает о попаданиях по объектам врага на оккупированной им территории Луганской области.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава обладминистрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, отмечал он.