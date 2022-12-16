В Ирмино Луганской области взорван склад с боеприпасами оккупантов – журналист

"Ирмино. Луганская область. ВСУ высадили в воздух вражеский склад БК", – написал он.

На видео, которое опубликовал журналист, попал момент сильного взрыва.

"Судя по мощной детонации, на этот раз ВСУ попали в очень убедительный склад оккупантов", – прокомментировал Цаплиенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В последние дни Генеральный штаб Вооруженных сил регулярно сообщает о попаданиях по объектам врага на оккупированной им территории Луганской области.