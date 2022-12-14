СБУ сообщила о подозрении трем коллаборанткам, инициировавшим "присоединение" Луганской области к России

Коллаборанты направили "срочное обращение" к Пасечнику (на фото) с требованием немедленного подписания псевдозакона о присоединении Луганской области к РФ, отметили в СБУ Скриншот: РИА Новости / Telegram

Об этом 13 декабря в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.

Спецслужба установила лица двух "депутатов" так называемого народного совета "ЛНР", которые готовили "нормативную базу" для проведения фейкового референдума в захваченных районах, а в сентябре "способствовали "голосованию" за псевдозакон о присоединении региона к стране-агрессору".

"Затем коллаборанты направили "срочное обращение" к главарю террористов [Леониду] Пасечнику с требованием немедленного подписания незаконного документа. Установлено, что одна из злоумышленниц ранее представляла так называемую "ЛНР" в составе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и занималась наработкой Минских соглашений, – говорится в сообщении. – Кроме этого, разоблачена представительница "территориальной избирательной комиссии Луганска", которая занималась фальсификацией результатов псевдореферендума".

По данным следствия, все три коллаборантки с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией, рассказали в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили фигуранткам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время они скрываются на временно оккупированной территории.

"Однако Служба безопасности установила места их пребывания и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", – резюмировали в СБУ.