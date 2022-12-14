ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении трем коллаборанткам, инициировавшим "присоединение" Луганской области к России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коллаборанты направили "срочное обращение" к Пасечнику (на фото) с требованием немедленного подписания псевдозакона о присоединении Луганской области к РФ, отметили в СБУ
Коллаборанты направили "срочное обращение" к Пасечнику (на фото) с требованием немедленного подписания псевдозакона о присоединении Луганской области к РФ, отметили в СБУ
Скриншот: РИА Новости / Telegram

Служба безопасности разоблачила трех коллаборанток – организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Луганской области.

Об этом 13 декабря в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.

Спецслужба установила лица двух "депутатов" так называемого народного совета "ЛНР", которые готовили "нормативную базу" для проведения фейкового референдума в захваченных районах, а в сентябре "способствовали "голосованию" за псевдозакон о присоединении региона к стране-агрессору".

"Затем коллаборанты направили "срочное обращение" к главарю террористов [Леониду] Пасечнику с требованием немедленного подписания незаконного документа. Установлено, что одна из злоумышленниц ранее представляла так называемую "ЛНР" в составе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и занималась наработкой Минских соглашений, – говорится в сообщении. – Кроме этого, разоблачена представительница "территориальной избирательной комиссии Луганска", которая занималась фальсификацией результатов псевдореферендума".

По данным следствия, все три коллаборантки с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией, рассказали в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили фигуранткам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время они скрываются на временно оккупированной территории.

"Однако Служба безопасности установила места их пребывания и проводит комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", – резюмировали в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0QqEETuAj4vfcWRMm8Uaue8497Un7fCqhZnX7Z75LTdfvTxAaqYfEpx7R7Cog4w49l

Теги: Россия, СБУ, Украина, Луганская область, референдум, депутаты, оккупация, следствие, фальсификации, преступление, голосование, война России против Украины, ЛНР, подозрение, деятельность, присоединение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина
Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Литовский пианист Мажинтас в бронежилете сыграл произведения Сильвестрова возле разрушенных оккупантами половецких баб в Изюме. Фото
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
Полякова анонсировала дуэт с грузинским певцом Джохадзе
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
  Бывшая супруга мэра Киева Кличко озвучила на украинском языке мультфильм для украинских детей-беженцев. Видео
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (524457)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (243912)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (101790)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (61547)
5
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (40713)
6
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (39408)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (34283)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (33788)
 
 
 
 