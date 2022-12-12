Оккупанты готовят закрытие шахт в Луганской области, около 700 работников отправляют в центры занятости – ОВА

По имеющимся данным, оккупанты вырезают шахтное оборудование. В частности, на шахте "Красный партизан" возле Должанска захватчики демонтируют и вывозят оборудование ежедневно. Предприятие готовится к консервации.
В ОВА отметили, что оккупанты уже подготовили перечень шахт, которые они считают нерентабельными.
"Еще около 700 работникам предложили места в центрах занятости в связи с ликвидацией предприятий. Для них организуют курсы профессионального обучения. Только где потом работать в тех населенных пунктах, где шахта была единственным местом дохода?" – говорится в сообщении.
В то же время в Должанске захватчики усилили мобилизационные мероприятия. По сведениям ОВА, мужчин там ищут, проверяя каждую квартиру.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.