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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовят закрытие шахт в Луганской области, около 700 работников отправляют в центры занятости – ОВА

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По данным ОВА, оккупанты вырезают шахтное оборудование
По данным ОВА, оккупанты вырезают шахтное оборудование
Фото: depositphotos.com

Российские оккупанты готовят закрытие шахт на захваченной территории Луганской области. Об этом 12 декабря в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

По имеющимся данным, оккупанты вырезают шахтное оборудование. В частности, на шахте "Красный партизан" возле Должанска захватчики демонтируют и вывозят оборудование ежедневно. Предприятие готовится к консервации.

В ОВА отметили, что оккупанты уже подготовили перечень шахт, которые они считают нерентабельными.

"Еще около 700 работникам предложили места в центрах занятости в связи с ликвидацией предприятий. Для них организуют курсы профессионального обучения. Только где потом работать в тех населенных пунктах, где шахта была единственным местом дохода?" – говорится в сообщении.

В то же время в Должанске захватчики усилили мобилизационные мероприятия. По сведениям ОВА, мужчин там ищут, проверяя каждую квартиру.

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километраПо состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

Теги: Россия, Украина, мобилизация, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, мужчины, шахтер, российские оккупанты
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