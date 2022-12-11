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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты публично избивают людей за отказ от мобилизации – облсовет

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Оккупанты пытаются призвать в свою армию жителей оккупированной Луганской области
Оккупанты пытаются призвать в свою армию жителей оккупированной Луганской области
Фото: gur.gov.ua

Оккупанты в Хрустальном, Сорокино и Меловом Луганской области усиленно мобилизуют мужчин. Об этом говорится в сообщении Луганского областного совета в Telegram 11 декабря.

На Северодонецком направлении в оккупированной Луганской области россияне ужесточили меры принудительной мобилизации, говорится в сообщении.

В частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин. Им вручают повестки и отвозят в пункт сбора мобилизованных.

Повестки в Меловом получают почти все, несмотря на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных.

В Сорокино люди неоднократно наблюдали публичное избиение тех, кто отказывается от мобилизации – в военкоматы их доставляют насильно.

Чтобы противодействовать многочисленным случаям дезертирства в подразделениях оккупационных войск, россияне рассылают смс-сообщения абонентам мобильной сети "Лугаком" с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

Кроме того, Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

28 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

Теги: Луганская область, мобилизация, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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