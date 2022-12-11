В Луганской области оккупанты публично избивают людей за отказ от мобилизации – облсовет

На Северодонецком направлении в оккупированной Луганской области россияне ужесточили меры принудительной мобилизации, говорится в сообщении.

В частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин. Им вручают повестки и отвозят в пункт сбора мобилизованных.

Повестки в Меловом получают почти все, несмотря на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных.

В Сорокино люди неоднократно наблюдали публичное избиение тех, кто отказывается от мобилизации – в военкоматы их доставляют насильно.

Чтобы противодействовать многочисленным случаям дезертирства в подразделениях оккупационных войск, россияне рассылают смс-сообщения абонентам мобильной сети "Лугаком" с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей.