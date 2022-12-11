В Луганской области оккупанты публично избивают людей за отказ от мобилизации – облсовет

На Северодонецком направлении в оккупированной Луганской области россияне ужесточили меры принудительной мобилизации, говорится в сообщении.
В частности, в Хрустальном увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин. Им вручают повестки и отвозят в пункт сбора мобилизованных.
Повестки в Меловом получают почти все, несмотря на возраст, состояние здоровья и количество детей у мобилизованных.
В Сорокино люди неоднократно наблюдали публичное избиение тех, кто отказывается от мобилизации – в военкоматы их доставляют насильно.
Чтобы противодействовать многочисленным случаям дезертирства в подразделениях оккупационных войск, россияне рассылают смс-сообщения абонентам мобильной сети "Лугаком" с предупреждением об уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
Кроме того, Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
28 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.