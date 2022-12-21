На юге Украины российские оккупанты обустраивают дополнительные госпитали – Генштаб ВСУ

"В населенном пункте Новобогдановка Запорожской области оккупанты организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Больные местные жители были принудительно "выписаны", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что в Новотроицком оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия.
"Все это свидетельствует о значительных потерях врага", – сделал вывод Генштаб ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 21 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 99 740 человек личного состава.
Число раненых оккупантов сторонами не озвучивается.