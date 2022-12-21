На юге Украины российские оккупанты обустраивают дополнительные госпитали – Генштаб ВСУ

Данные свидетельствуют о больших потерях врага, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"В населенном пункте Новобогдановка Запорожской области оккупанты организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Больные местные жители были принудительно "выписаны", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в Новотроицком оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия.

"Все это свидетельствует о значительных потерях врага", – сделал вывод Генштаб ВСУ.

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