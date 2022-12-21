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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге Украины российские оккупанты обустраивают дополнительные госпитали – Генштаб ВСУ

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Данные свидетельствуют о больших потерях врага, отметили в Генштабе ВСУ
Данные свидетельствуют о больших потерях врага, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Запорожской и Херсонской области российские оккупанты расширяют число больничных коек для лечения своих раненых. Об этом проинформировал 21 декабря в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В населенном пункте Новобогдановка Запорожской области оккупанты организовали полевой госпиталь. В Новотроицком Херсонской области российские захватчики переоборудовали местную больницу для лечения своих раненых. Больные местные жители были принудительно "выписаны", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что в Новотроицком оккупанты усилили контрразведывательные мероприятия.

"Все это свидетельствует о значительных потерях врага", – сделал вывод Генштаб ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0QDjsQPGyjyUeopn3rg2iV8yFFiBivUBVyBaoe2im21PrvA4WPbg63AxsjUZSQvLrl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля по 21 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили около 99 740 человек личного состава.

Число раненых оккупантов сторонами не озвучивается.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, Херсонская область, Запорожская область, раненые, больница, лечение, госпиталь, война России против Украины, больницы, потери армии России, российские оккупанты
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