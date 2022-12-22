Генштаб ВСУ подтвердил поражение войск и техники оккупантов в районе Горловки 17 декабря

ВСУ ликвидировали в Горловке 13 российских военных, четверо из которых – офицеры Фото: EPA

"Подтверждено огневое поражение 17 декабря текущего года сосредоточения личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области. Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, четверо из которых – офицеры", – говорится в сообщении.

Также была уничтожена боевая машина десанта и три грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.