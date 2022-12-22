Генштаб ВСУ подтвердил поражение войск и техники оккупантов в районе Горловки 17 декабря

"Подтверждено огневое поражение 17 декабря текущего года сосредоточения личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области. Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, четверо из которых – офицеры", – говорится в сообщении.
Также была уничтожена боевая машина десанта и три грузовика с боеприпасами. Информация о раненых уточняется.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 21 декабря, составили около 99 740 военных, 3002 танка, 282 самолета, 267 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".