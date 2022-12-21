"Командование – твари, своих же убивают". Оккупант пожаловался на потери в перехвате ГУР

Сами оккупанты признают, что командование не ценит их жизни Фото: ЕРА

В разговоре женщина спрашивает у сына, "что нового".

"Пацанов покрошило нормально. Вот приехали из Ярославля, третий батальон... И 20 человек убило. И то, это наш танк ...банул: два раза выстрелил – и 20 пацанов нах..й. Командование тут хрен поймешь какое, твари, своих же убивают. Потери больше от своих, чем от х...хлов", – ответил россиянин.

Он отметил, что у него самого пока "ни царапинки".

На вопрос матери, будет ли у него после такого "желание продолжать", оккупант заявил, что не будет сейчас это обсуждать, так как он "тоже теперь командир".