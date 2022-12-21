"Командование – твари, своих же убивают". Оккупант пожаловался на потери в перехвате ГУР

В разговоре женщина спрашивает у сына, "что нового".
"Пацанов покрошило нормально. Вот приехали из Ярославля, третий батальон... И 20 человек убило. И то, это наш танк ...банул: два раза выстрелил – и 20 пацанов нах..й. Командование тут хрен поймешь какое, твари, своих же убивают. Потери больше от своих, чем от х...хлов", – ответил россиянин.
Он отметил, что у него самого пока "ни царапинки".
На вопрос матери, будет ли у него после такого "желание продолжать", оккупант заявил, что не будет сейчас это обсуждать, так как он "тоже теперь командир".
Потери российских оккупантов с 24 февраля по 21 декабря, по данным Генштаба ВСУ, составили более 3 тыс. танков и почти 100 тыс. личного состава.