Шустер: Мобилизация не прекращается. Будет еще одна волна — человеческий ресурс у России около 25 млн человек

По словам Шустера, худший из возможных вариантов – новое масштабное наступление войск РФ в январе 2023 года.

"Они, наверное, проведут еще одну большую волну мобилизации. Ну, по меньшей мере это во многих кругах российских обсуждается, что будет еще одна большая волна мобилизации. Она-то сама не прекращается, но она просто сейчас более спорадическая. Но будет еще одна волна. Еще 300 тысяч или больше чем 300 тысяч. Человеческий ресурс у России есть. Потому что в России очень много неблагополучной территории, где люди реально плохо живут", - сказал телеведущий.

Он отметил, что когда россиянам обещают деньги, они идут в армию.

"И даже если они пушечное мясо – все равно против них должно что-то стоять: и оружие, и люди. И это, конечно, угроза. Это, несомненно, угроза. Россия – большая страна. Я сейчас не буду говорить, что у нее демографическая катастрофа и это как-то сейчас вопрос не в этом. А людей призывного возраста... Они сами сказали, что у них весь резерв если взять – где-то около 25-ти миллионов человек. Ну это, конечно, огромное количество. Единственное – что это не та война. То есть если посмотреть даже на тот же Бахмут – слушайте, волна за волной, волна за волной, лоб в лоб, лоб в лоб... Это даже не Вторая мировая – это даже вообще не Вторая мировая. Это где-то – не знаю – Первая. И то – в Первой мировой войне так тупо и так долго: с апреля-месяца..." - заявил он.

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