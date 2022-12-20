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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Мобилизация не прекращается. Будет еще одна волна — человеческий ресурс у России около 25 млн человек

 
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Шустер: Во многих кругах российских обсуждается, что будет еще одна большая волна мобилизации
Шустер: Во многих кругах российских обсуждается, что будет еще одна большая волна мобилизации
Фото: Шустер online / Facebook

В России, скорее всего, будет еще одна большая волна мобилизации. Об этом заявил телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

По словам Шустера, худший из возможных вариантов – новое масштабное наступление войск РФ в январе 2023 года.

"Они, наверное, проведут еще одну большую волну мобилизации. Ну, по меньшей мере это во многих кругах российских обсуждается, что будет еще одна большая волна мобилизации. Она-то сама не прекращается, но она просто сейчас более спорадическая. Но будет еще одна волна. Еще 300 тысяч или больше чем 300 тысяч. Человеческий ресурс у России есть. Потому что в России очень много неблагополучной территории, где люди реально плохо живут", - сказал телеведущий.

Он отметил, что когда россиянам обещают деньги, они идут в армию.

"И даже если они пушечное мясо – все равно против них должно что-то стоять: и оружие, и люди. И это, конечно, угроза. Это, несомненно, угроза. Россия – большая страна. Я сейчас не буду говорить, что у нее демографическая катастрофа и это как-то сейчас вопрос не в этом. А людей призывного возраста... Они сами сказали, что у них весь резерв если взять – где-то около 25-ти миллионов человек. Ну это, конечно, огромное количество. Единственное – что это не та война. То есть если посмотреть даже на тот же Бахмут – слушайте, волна за волной, волна за волной, лоб в лоб, лоб в лоб... Это даже не Вторая мировая – это даже вообще не Вторая мировая. Это где-то – не знаю – Первая. И то – в Первой мировой войне так тупо и так долго: с апреля-месяца..." - заявил он.

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Контекст:

Президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорят о проблемах со снабжением.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Савик Шустер, мобилизация, армия РФ, война России против Украины, потери армии России
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