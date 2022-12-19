Украинские социологи и аналитики провели опрос в России: 62% считают, что события в РФ идут в правильном направлении

С 26 ноября по 9 декабря 2022 года была проведена первая волна исследования по общероссийской выборке. Всего опрошено 1208 респондентов, которые отвечали на телефонный опрос по интерактивной анкете.

Согласно результатам, 62% взрослого населения полагают, что события в РФ развиваются в правильном направлении. 73% респондентов испытывают оптимизм, когда думают о будущем РФ и собственном будущем. 61% населения считает, что частичная мобилизация осенью была правильным решением. 58% россиян поддерживают решение об объявлении всеобщей мобилизации в России. Половина опрошенных считает, что война в Украине не должна иметь определенных временных рамок, а должна длиться "сколько нужно".

При этом 50% опрошенных россиян называют войну в Украине главной проблемой для страны. Такие проблемы, как низкие зарплаты и пенсии, рост цен, дорогостоящее медицинское обслуживание отошли для них на второй план.

Почти 60% россиян имеют близких, друзей или знакомых, которых недавно мобилизовали, а у трети уже есть те, кто погиб в Украине. Более половины называют мобилизацию несправедливой по социальному признаку, потому что мобилизовали преимущественно бедных граждан без связей. 60% уверены, что во время частичной мобилизации солдаты не были должным образом экипированы.

69% опрошенных были бы рады, если бы война завершилась уже завтра. Только 3% опрошенных считают, что война в Украине достигла всех поставленных целей и 39% считают, что она достигла их частично. 74% положительно оценили отступление российских войск из Херсона.

В вопросе ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины 63% поддерживают действия своего военно-политического командования. Против этого выступают вдвое меньше россиян.