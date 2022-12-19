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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские социологи и аналитики провели опрос в России: 62% считают, что события в РФ идут в правильном направлении

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Значительная часть россиян поддерживают новую мобилизацию на войну в Украине
Значительная часть россиян поддерживают новую мобилизацию на войну в Украине
Фото: EPA

Больше половины россиян поддерживают развитие событий в своей стране и оптимистично настроены по отношению к будущему. Об этом говорится в ежемесячном социологическом мониторинге российского общества "Зеркало России", сообщает Институт конфликтологии и анализа России 19 декабря.

С 26 ноября по 9 декабря 2022 года была проведена первая волна исследования по общероссийской выборке. Всего опрошено 1208 респондентов, которые отвечали на телефонный опрос по интерактивной анкете.

Согласно результатам, 62% взрослого населения полагают, что события в РФ развиваются в правильном направлении. 73% респондентов испытывают оптимизм, когда думают о будущем РФ и собственном будущем. 61% населения считает, что частичная мобилизация осенью была правильным решением. 58% россиян поддерживают решение об объявлении всеобщей мобилизации в России. Половина опрошенных считает, что война в Украине не должна иметь определенных временных рамок, а должна длиться "сколько нужно".

При этом 50% опрошенных россиян называют войну в Украине главной проблемой для страны. Такие проблемы, как низкие зарплаты и пенсии, рост цен, дорогостоящее медицинское обслуживание отошли для них на второй план.

Почти 60% россиян имеют близких, друзей или знакомых, которых недавно мобилизовали, а у трети уже есть те, кто погиб в Украине. Более половины называют мобилизацию несправедливой по социальному признаку, потому что мобилизовали преимущественно бедных граждан без связей. 60% уверены, что во время частичной мобилизации солдаты не были должным образом экипированы.

69% опрошенных были бы рады, если бы война завершилась уже завтра. Только 3% опрошенных считают, что война в Украине достигла всех поставленных целей и 39% считают, что она достигла их частично. 74% положительно оценили отступление российских войск из Херсона.

В вопросе ракетных ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины 63% поддерживают действия своего военно-политического командования. Против этого выступают вдвое меньше россиян.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

20 сентября коллаборационные "власти" в ХерсонскойЗапорожской, Донецкой и Луганской областях приняли решение о проведении псевдореферендума о "вхождении" в состав России. Псевдореферендумы планируют проводить 23–27 сентября

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

Теги: соцопрос, мобилизация, российская агрессия, война России против Украины, россияне
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