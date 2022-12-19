В Москве агитируют вступать в армию мигрантов, заявляя, что ОДКБ воюет с Украиной вместе с Россией

Приехавшим в РФ предлагают идти на в войну "на стороне добра" Фото: SOTA / Telegram

Листовки с агитацией раздают у станции метро, пишет издание. При этом раздававшие намеренно ищут в толпе мигрантов, интересуясь их гражданством.



В тексте листовок написаны требования к физической форме контрактников и описаны условия службы "добровольцев".

Кроме того, в тексте акцент делается на то, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме РФ, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, выступают на стороне Москвы.

В тексте контрактникам предлагают "стать героем России, войдя в историю на стороне добра".

"Напомним, что к войне с Украиной ОДКБ отношения не имеет", – отмечает SOTA.