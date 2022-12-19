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В Москве агитируют вступать в армию мигрантов, заявляя, что ОДКБ воюет с Украиной вместе с Россией

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Приехавшим в РФ предлагают идти на в войну "на стороне добра"
Приехавшим в РФ предлагают идти на в войну "на стороне добра"
Фото: SOTA / Telegram

В России мигрантов на улице агитируют поступать на контрактную службу для участия в войне в Украине. Об этом 19 декабря сообщает SOTA, ссылаясь на информацию от подписчиков.

Листовки с агитацией раздают у станции метро, пишет издание. При этом раздававшие намеренно ищут в толпе мигрантов, интересуясь их гражданством.

В тексте листовок написаны требования к физической форме контрактников и описаны условия службы "добровольцев".

Кроме того, в тексте акцент делается на то, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме РФ, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, выступают на стороне Москвы.

В тексте контрактникам предлагают "стать героем России, войдя в историю на стороне добра". 

"Напомним, что к войне с Украиной ОДКБ отношения не имеет", – отмечает SOTA.

Контекст:

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что российские оккупанты пытаются привлечь в армию граждан из стран Центральной Азии из-за нехватки желающих воевать против Украины. Военные комиссариаты и отделы полиции в России проводят "агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Помимо денег, тем, кто согласится подписать контракт, предлагают также российское гражданство.

Кыргызстан и Таджикистан – партнеры России по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину. Ни одна из этих стран не признала оккупацию Крыма и "независимость" ОРДЛО.

Теги: Россия, Москва, мобилизация, война России против Украины, мигранты, ОДКБ
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