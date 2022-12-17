"Умеют умирать. Да еще в таком количестве". Депутат Госдумы РФ назвал главную "силу" россиян и их "отличие от всего мира"

Об этом он заявил 9 декабря в студии программы "МУЗЫКА+" на пропагандистском телеканале "Звезда", отвечая на вопрос в чем главное качество "русского человека". Видео опубликовано в Telegram-канале "НеШутки".

Певцов рассказал в своей трактовке монолог Тараса Бульбы про товарищество.

"И так умирать, как наши умирают... ведь не страшно, что умрешь, страшно, как и за что. Так как наши умеют любить, дружить и умирать, да еще в таком количестве... Да и такого количества святых нет ни в какой стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе, отличие от всего мира", – отметил российский депутат со сцены.

Слова Певцова публика встретила аплодисментами, а ведущая Юлия Розенберг уточнила, что "не страшно умирать за свою родину". Она рассказала, что пришла к такому выводу после интервью с российскими оккупантами.

Слова российского депутата высмеяли в соцсетях.

"То есть, сила в том, чтобы сдохнуть в большом количестве? Я правильно понял", – отреагировал в Twitter под видео пользователь под никнеймом "Докучаевский Дед".

то есть сила в том, чтобы сдохнуть в большом количестве? я правильно понял? — Докучаевский Дед (@dokuch_ukraine) December 16, 2022

"Реклама смерти – гениально!", – написал пользователь Sergey Kovalev.

Реклама смерти- гениально! — Sergey Kovalev (@CallMeSergey) December 16, 2022

"Умеют умирать лучше всех. В этом наша сила... И ему аплодируют за эту глупость", – отметил Иван Иванов.

Умеют умирать лучше всех *

В этом наша сила...

Йобана, и ему аплодируют за эту глупость. — Иван Иванов (@Lizard_sking) December 16, 2022

"Отправить бы этого недоумка в окопы, пусть личным примером возбуждает "патриотизм", – предложила в Twitter пользователь Ева Евина.