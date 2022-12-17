ГОРДОН
 
 
МИР

"Умеют умирать. Да еще в таком количестве". Депутат Госдумы РФ назвал главную "силу" россиян и их "отличие от всего мира"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Певцов рассказал о главном качестве "русского человека"
Певцов рассказал о главном качестве "русского человека"
Фото: EPA (иллюстративное)

Депутат Госдумы России от фракции "Новые люди", актер Дмитрий Певцов назвал главное отличие россиян "от всего мира".

Об этом он заявил 9 декабря в студии программы "МУЗЫКА+" на пропагандистском телеканале "Звезда", отвечая на вопрос в чем главное качество "русского человека". Видео опубликовано в Telegram-канале "НеШутки".

Певцов рассказал в своей трактовке монолог Тараса Бульбы про товарищество.

"И так умирать, как наши умирают... ведь не страшно, что умрешь, страшно, как и за что. Так как наши умеют любить, дружить и умирать, да еще в таком количестве... Да и такого количества святых нет ни в какой стране мира. Вот, наверное, в этом наша сила, в том числе, отличие от всего мира", – отметил российский депутат со сцены.

Слова Певцова публика встретила аплодисментами, а ведущая Юлия Розенберг уточнила, что "не страшно умирать за свою родину". Она рассказала, что пришла к такому выводу после интервью с российскими оккупантами.

Слова российского депутата высмеяли в соцсетях.

"То есть, сила в том, чтобы сдохнуть в большом количестве? Я правильно понял", – отреагировал в Twitter под видео пользователь под никнеймом "Докучаевский Дед".

"Реклама смерти – гениально!", – написал пользователь Sergey Kovalev.

"Умеют умирать лучше всех. В этом наша сила... И ему аплодируют за эту глупость", – отметил Иван Иванов.

"Отправить бы этого недоумка в окопы, пусть личным примером возбуждает "патриотизм", – предложила в Twitter пользователь Ева Евина.

Контекст:

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 24 ноября, что Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украину могла потерять убитыми, ранеными и дезертировавшими 100 тыс. человек.

С 24 февраля по 16 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 97 270 военных убитыми.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".

Теги: Россия, Госдума, соцсети, война России против Украины, Дмитрий Певцов, потери армии России, погибшие российские военные, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Двойная премьера. Wellboy выпустил новый альбом и клип на песню из него
  Двойная премьера. Wellboy выпустил новый альбом и клип на песню из него
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
Как приготовить на завтрак банановые панкейки с овсяными хлопьями. Рецепт от украинского диетолога
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
"Всех своих вернем домой". В Херсоне появилось граффити с изображением енота, украденного российскими оккупантами
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
Вышел трейлер украинско-польской драмы "Щедрик". Видео
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Tvorchi презентовала на стене разрушенного оккупантами дома в Киеве виртуальный арт-проект, посвященный Леонтовичу
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
"Эта женщина такая сексуальная", "Мой сладкий сон". Белуччи снялась для обложки глянца в прозрачной блузке без белья
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
  "Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
Украинский фильм "Я працюю на цвинтарі" занял второе место в рейтинге Netflix Movie in Ukraine
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
  "Інь-Ян". Monatik и Roxolana выпустили совместную песню, премьера которой была запланирована на 25 февраля. Видео
Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни
Где и когда смотреть украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Список участников и их конкурсные песни
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
54-летний Мухарский с 35-летней женой сделал селфи на фоне Манхэттена
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
Скрывающий личную жизнь 36-летний Клопотенко ответил на слухи о гомосексуальной ориентации
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Они все такие, поэтому весь мир их ненавидит". Россиянка напала на украинку в Турции. Видео (196344)
2
Никитюк показала, как сейчас выглядит Ефросинина в реальной жизни. Фото (137813)
3
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (116273)
4
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство (99464)
5
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним (72099)
6
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели (66052)
7
Проживающая в Германии Наталья Егорова показала взрослых сыновей от мэра Киева Кличко (62974)
8
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери (37041)
 
 
 
 