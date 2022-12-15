Подоляк оценил реальные потери российской армии в Украине

Подоляк объяснил, почему потери российских военных на самом деле больше, чем приводит ежедневно Генштаб ВСУ. Согласно его утверждению, эти данные включают в себя только погибших, официально имеющих отношение к российской армии: контрактников, мобилизованных и так далее. Данные по потерям, к примеру, ЧВК "Вагнер" или Росгвардии сюда не входят.
По его словам, в целом реальное количество погибших оккупантов может колебаться от 100 до 120 тыс. человек.
"И это не учитывая санитарные потери, которые достаточно большие. Именно поэтому мобилизация в стране-агрессоре все еще продолжается. Они говорят о том, что мобилизации нет, но она проходит сегодня на уровне с призывом. Россияне собирают людей и отправляют на фронт, потому что 90–92% артиллерийских потерь – это люди, которые не доходят до стрелковых боев. Поэтому в России эти потери пытаются компенсировать с помощью программ бесконечной мобилизации", – объяснил Подоляк.
1 декабря советник ОП оценивал общее количество необратимых потерь России (то есть людей, которые больше не смогут принять участие в боевых действиях) во время развязанной ею войны в Украине, включая убитых, раненых и пленных военнослужащих, примерно в 200 тыс. человек.
Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участие в боевых действиях, сообщали 12 октября "Важные истории" – зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".
По высказанной 24 ноября оценке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украину могла потерять убитыми, ранеными и дезертировавшими 100 тыс. человек.
По официальным данным Министерства обороны Украины от 1 декабря, только за ноябрь было уничтожено 16 970 российских военных. Это самое большое количество (за месяц) за все время войны.
С 24 февраля по 15 декабря потери российских оккупантов в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 96 590 военных убитыми.
Президента России Владимира Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".