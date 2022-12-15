Подоляк оценил реальные потери российской армии в Украине

Подоляк объяснил, почему потери российских военных на самом деле больше, чем приводит ежедневно Генштаб ВСУ. Согласно его утверждению, эти данные включают в себя только погибших, официально имеющих отношение к российской армии: контрактников, мобилизованных и так далее. Данные по потерям, к примеру, ЧВК "Вагнер" или Росгвардии сюда не входят.

По его словам, в целом реальное количество погибших оккупантов может колебаться от 100 до 120 тыс. человек.

"И это не учитывая санитарные потери, которые достаточно большие. Именно поэтому мобилизация в стране-агрессоре все еще продолжается. Они говорят о том, что мобилизации нет, но она проходит сегодня на уровне с призывом. Россияне собирают людей и отправляют на фронт, потому что 90–92% артиллерийских потерь – это люди, которые не доходят до стрелковых боев. Поэтому в России эти потери пытаются компенсировать с помощью программ бесконечной мобилизации", – объяснил Подоляк.

1 декабря советник ОП оценивал общее количество необратимых потерь России (то есть людей, которые больше не смогут принять участие в боевых действиях) во время развязанной ею войны в Украине, включая убитых, раненых и пленных военнослужащих, примерно в 200 тыс. человек.