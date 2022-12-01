Подоляк рассказал, сколько военных составили необратимые потери российской армии в Украине

"По нашим данным, которые дают Генштаб и ГУР МО, на сегодняшний день около 90 тыс. погибших со стороны российской армии. Эта цифра безусловно округлена. Необратимые потери, включая санитарные – это раненые, ампутанты, тяжелые болезни, сдача в плен, пропавшие без вести, – эта цифра близка к 200 тыс. необратимых потерь", – сказал советник главы ОП.
По его словам, в России объявлена мобилизация, чтобы компенсировать эти потери.
Подоляк добавил, что при этом Украина никакие дополнительные волны мобилизации не проводит.
"Мы никакие дополнительные мобилизации не объявляем, потому что компенсировать те потери, которые мы несем, – они достаточно понятны и нет в этом потребности", – сказал он.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 1 декабря потеряли в Украине 89 440 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".
Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участие в боевых действиях, сообщали 12 октября "Важные истории" – зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября высказал мнение, что и 100 тыс. погибших граждан России "не заставят Кремль о чем-то задуматься".
По высказанной 24 ноября оценке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Россия в ходе полномасштабного вторжения в Украину могла потерять убитыми, ранеными и дезертировавшими 100 тыс. человек.
По официальным данным Министерства обороны Украины от 1 декабря, только за ноябрь было уничтожено 16 970 российских военных. Это самое большое количество (за месяц) за все время войны.