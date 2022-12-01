Подоляк рассказал, сколько военных составили необратимые потери российской армии в Украине

"По нашим данным, которые дают Генштаб и ГУР МО, на сегодняшний день около 90 тыс. погибших со стороны российской армии. Эта цифра безусловно округлена. Необратимые потери, включая санитарные – это раненые, ампутанты, тяжелые болезни, сдача в плен, пропавшие без вести, – эта цифра близка к 200 тыс. необратимых потерь", – сказал советник главы ОП.

По его словам, в России объявлена мобилизация, чтобы компенсировать эти потери.

Подоляк добавил, что при этом Украина никакие дополнительные волны мобилизации не проводит.

"Мы никакие дополнительные мобилизации не объявляем, потому что компенсировать те потери, которые мы несем, – они достаточно понятны и нет в этом потребности", – сказал он.