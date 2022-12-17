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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: В Кремле хватаются за любые "волшебные пилюли", чтобы отсрочить поражение, но финал у них один

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Представителей Кремля Подоляк назвал "косплеерами"
Представителей Кремля Подоляк назвал "косплеерами"
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Российские власти пытаются отстрочить поражение своей армии в войне против Украины. Об этом 17 декабря заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, "новое трехдневное наступление" – кремлевские ревизионисты хватаются за любые "волшебные пилюли", которые позволят хоть как-то отсрочить поражение", – написал он.

Советник главы ОП отметил, что "они даже не [советский маршал Георгий] Жуков", а "только косплееры, у которых один финал – трибунал".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

17 декабря РБК сообщило, что военком из Подмосковья Михаил Фотин в эфире телекомпании "Вечерний Дмитров" заявил, что "есть официальная информация", что россияне, "призванные осенью 2023 года, будут служить уже два года". Позже в минобороны России опровергли эти слова, подчеркнув, что призывники, согласно закону, должны служить 12 месяцев.

Это происходит на фоне войны России против Украины, для участия в которой в сентябре российские власти объявляли так называемую частичную мобилизацию.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Кремль, мобилизация, советник, Подмосковье, война России против Украины, минобороны РФ, трибунал, Михаил Подоляк, россияне
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