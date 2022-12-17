Подоляк: В Кремле хватаются за любые "волшебные пилюли", чтобы отсрочить поражение, но финал у них один

"Увеличение срочной службы до двух лет, непрерывная мобилизация, "новое трехдневное наступление" – кремлевские ревизионисты хватаются за любые "волшебные пилюли", которые позволят хоть как-то отсрочить поражение", – написал он.

Советник главы ОП отметил, что "они даже не [советский маршал Георгий] Жуков", а "только косплееры, у которых один финал – трибунал".

Збільшення строкової служби до двох років, безперервна мобілізація, «новий триденний наступ» – кремлівські ревізіоністи хапаються за будь-які «чарівні пігулки», що дадуть змогу хоч якось відстрочити поразку. Та вони навіть не «Жуков». Лише косплеєри, у яких один фінал: трибунал. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 17, 2022

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