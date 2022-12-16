Подоляк после очередного ракетного удара по Украине задал миру два вопроса: о Путине и ПРО

Сообщение он опубликовал в Twitter.

Подоляк отметил, что сегодня был нанесен очередной массированный ракетный удар по городам Украины – по энергетике, жилым домам.

"Два вопроса: 1. Кто еще хочет предложить "мирное урегулирование", чтобы дать Путину сохранить лицо? 2. Можно ли еще замедлить процесс передачи Украине ПРО, чтобы "не допустить эскалации"?" – иронично написал политик.

Черговий масований ракетний удар по * містах. По енергетиці, житлових будинках. Два питання: 1. Хтось іще хоче запропонувати «мирне врегулювання», щоб дати Путіну зберегти обличчя? 2. Чи можна ще більше уповільнити процес передачі Україні ПРО, щоб «не допустити ескалації»?

Контекст:

16 декабря в первой половине дня РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупанты выпустили по территории страны 76 ракет, защитники сбили 60 из них.

Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской и Херсонской областями, а также над Киевом. В Кривом Роге ракеты попали в жилой дом, есть разрушения, два человека погибли и не менее восьми получили ранения.

Повреждены девять объектов генерации электроэнергии, сообщили в Минэнерго. По всей Украине ввели аварийные отключения света.

Это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам страны, и возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше, предупредили в "Укрэнерго".