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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Говорить, что после Нового года будет очередная волна мобилизации, нельзя – представитель штаба Сухопутных войск

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Горбач: Эффект от "частичной мобилизации" в РФ осенью Генштабом "давно учтен"
Горбач: Эффект от "частичной мобилизации" в РФ осенью Генштабом "давно учтен"
Скриншот: Media Center Ukraine - Ukrinform / Youtube

Темпы призыва в Вооруженные силы Украины с начала войны постоянно снижаются. Об этом начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач заявил на брифинге 19 декабря, трансляция велась на YouTube-канале Украинского медиацентра.

По его словам, сейчас мобилизация зависит от обстановки на фронте, ВСУ контролируют количественный состав согласно плану и никаких "волн" не предусматривается.

"Относительно волн мобилизации, уже с 24 февраля этого года идет мобилизация у нас. Она объявлена указом президента Украины, и даже с самого начала никаких волн мобилизации у нас не было. Действительно, на первом этапе больше людей было призвано по мобилизации, затем те темпы постоянно снижались, и сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале",  – сказал Горбач.

Он отметил, что эффект от "частичной мобилизации", которая прошла в РФ осенью, Генштабом "давно учтен" и не вызовет изменений в планах ВСУ.

"Цифры, которые мы призываем по мобилизации, они зависят от складывающейся на фронте обстановки. Все эти показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, и планово осуществляется мобилизация территориальными центрами комплектования. Говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Все эти факторы, которые влияют, учтены, и тот фактор, что в РФ прошла мобилизация, и призваны от 200 тыс. до 300 тыс. граждан, давно учтен", – начальник управления штаба по персоналу.

14 декабря заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью "1+1" заявила, что процесс мобилизации сложно прогнозировать, так как он зависит от потребностей войны и "есть необходимость в восстановлении". 

Некоторые украинские СМИ пришли к выводу, что Маляр допустила проведение новой волны мобилизации в стране с начала следующего года. Позже чиновница пояснила, что такие выводы некорректны.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля.

Военное положение подразумевает запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных условий. В частности, выезжать могут мужчины, у которых трое или больше несовершеннолетних детей, а также моряки, но при согласовании военкомата.

6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что пока в Украине нет необходимости в дополнительной мобилизации. "На сегодня у нас достаточно людей в Вооруженных силах Украины и в целом в секторе безопасности и обороны", – заявлял он.

Теги: Генштаб ВСУ, мобилизация, призыв, война России против Украины, Сухопутные войска Украины
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