Говорить, что после Нового года будет очередная волна мобилизации, нельзя – представитель штаба Сухопутных войск

По его словам, сейчас мобилизация зависит от обстановки на фронте, ВСУ контролируют количественный состав согласно плану и никаких "волн" не предусматривается.

"Относительно волн мобилизации, уже с 24 февраля этого года идет мобилизация у нас. Она объявлена указом президента Украины, и даже с самого начала никаких волн мобилизации у нас не было. Действительно, на первом этапе больше людей было призвано по мобилизации, затем те темпы постоянно снижались, и сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале", – сказал Горбач.

Он отметил, что эффект от "частичной мобилизации", которая прошла в РФ осенью, Генштабом "давно учтен" и не вызовет изменений в планах ВСУ.

"Цифры, которые мы призываем по мобилизации, они зависят от складывающейся на фронте обстановки. Все эти показатели по количеству личного состава плановые, они просчитываются Генеральным штабом, и планово осуществляется мобилизация территориальными центрами комплектования. Говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Все эти факторы, которые влияют, учтены, и тот фактор, что в РФ прошла мобилизация, и призваны от 200 тыс. до 300 тыс. граждан, давно учтен", – начальник управления штаба по персоналу.

14 декабря заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью "1+1" заявила, что процесс мобилизации сложно прогнозировать, так как он зависит от потребностей войны и "есть необходимость в восстановлении".

Некоторые украинские СМИ пришли к выводу, что Маляр допустила проведение новой волны мобилизации в стране с начала следующего года. Позже чиновница пояснила, что такие выводы некорректны.