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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Каждый день вывозят "200-х". Оккупант рассказал, как чудом остался в живых – перехват ГУР

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Российские оккупанты несут потери в Украине
Российские оккупанты несут потери в Украине
Фото: EPA

Военнослужащий России рассказал в телефонном разговоре о потерях своей армии и жестких обстрелах. Перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook 18 декабря.

Оккупант рассказал, что у него в окопе в полуметре разорвались гранаты, его спасла каска – один из осколков попал в голову. По словам оккупанта, это был его второй день рождения.

"Все домой хотят, просто все... Мужики, чеченцы, прошли войны. Они говорят: бежать отсюда надо, это не война, это просто... Е...ашат минометами, танками. Я х...хла ни одного не видел, мы стоим самые первые. Пацаны "влево" стоят, там каждый день вывозят "200-х", – говорит он. 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/961055118197793/

Контекст:

За прошедшие сутки подразделения сил обороны Украины уничтожили около 590 российских оккупантов, общее число потерь РФ в личном составе за время вторжения в Украину составило 98 280 человек. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины 18 декабря.

Теги: обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, потери армии России, российские оккупанты
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