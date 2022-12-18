"Каждый день вывозят "200-х". Оккупант рассказал, как чудом остался в живых – перехват ГУР

Оккупант рассказал, что у него в окопе в полуметре разорвались гранаты, его спасла каска – один из осколков попал в голову. По словам оккупанта, это был его второй день рождения.

"Все домой хотят, просто все... Мужики, чеченцы, прошли войны. Они говорят: бежать отсюда надо, это не война, это просто... Е...ашат минометами, танками. Я х...хла ни одного не видел, мы стоим самые первые. Пацаны "влево" стоят, там каждый день вывозят "200-х", – говорит он.