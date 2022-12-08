"Надо супергероем быть, чтобы отсюда вернуться". Оккупант сомневается, что придет с войны живым – перехват ГУР

"Я не знаю, чтобы вернуться, что надо... Таким супергероем быть, бл...дь, чтобы отсюда вернуться, с этой Украины", – говорит оккупант.

По его словам, многие сбегают. Оккупант говорит, что на фронте просто "загнали и уничтожают народ", имея в виду мобилизованных.

"Я сам для себя так надеюсь домой вернуться, но это вряд ли получится вообще", – говорит он.

Российский военный пересказывает разговор с товарищем, который пошел добровольцем: тот надеется заработать денег.

"Дурак ты ...бнутый? К х...ям ты голову свою заберешь, наденешь, что ли?" – говорит россиянин.